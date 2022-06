ELLE FANNING - ÉGÉRIE DE FAME, LA NOUVELLE FRAGRANCE FÉMININE DE PACO RABANNE

Pour incarner FAME, Paco Rabanne a fait appel à la star américaine du cinéma et de la télévision, Elle Fanning.

Comptant parmi les jeunes acteurs les plus prometteurs de sa génération, Elle a montré une impressionnante palette de jeu dans des longs-métrages tels que The Neon Demon de Nicolas Winding Refn (2016), Les Proies de Sofia Coppola (2017), ou Teen Spirit de Max Minghella (2018). Actrice chevronnée à seulement 21 ans, elle est aussi devenue la plus jeune membre du jury du Festival de Cannes. Plus récemment, elle s'est illustrée sur Hulu dans la minisérie dramatique The Girl from Plainville et la série The Great, nommée aux Golden Globes, où elle prête ses traits à l'une des plus grandes souveraines de l'histoire : l'impératrice Catherine II de Russie.

Véritable icône pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, à la fois branchées, connectées et ultra-créatives, Elle Fanning rejoint le panthéon des muses de Paco Rabanne. Jane Fonda en Barbarella. Audrey Hepburn dans Voyage à deux. Brigitte Bardot en cotte de mailles étincelante. Françoise Hardy en minirobe de plaques d'or incrustées de diamants… Une prestigieuse lignée d'icônes d'avant-garde dans laquelle la jeune star, sensuelle et enjouée, s'inscrit à la perfection.

« Je suis ravie de devenir l'ambassadrice d'une marque aussi emblématique que Paco Rabanne. J'ai été immédiatement séduite par ce concept qui me correspond et reflète en tout point ma personnalité. Je n'ai pas hésité une seconde à prendre part à cette nouvelle ère ! », confie Elle Fanning.

« Actrice aux multiples facettes et talents, Elle Fanning est l'égérie idéale pour FAME », confirme Jérôme Leloup, vice-président de Paco Rabanne. « Elle incarne l'essence même de la féminité ultramoderne chère à Paco Rabanne, et nous sommes extrêmement heureux de l'avoir comme ambassadrice de notre nouveau parfum. »

FAME Eau de Parfum sera disponible dès le 1er juillet 2022 sur pacorabanne.com, puis dans tous les points de vente de la marque en septembre 2022.

