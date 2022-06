ELLE FANNING - EMBAJADORA DE FAME, LA NUEVA FRAGANCIA FEMENINA DE PACO RABANNE

Para encarnar la fragancia FAME, Paco Rabanne ha recurrido a la estrella del cine y la televisión estadounidense Elle Fanning.

Fanning, una de las actrices jóvenes más interesantes de su generación, ha revelado su carácter polifacético en películas como The Neon Demon (2016), de Nicolas Winding Refn, La seducción (2017), de Sofia Coppola, o Alcanzando tu sueño (2018), de Max Minghella. Ya una actriz experimentada a los 21 años, Fanning se convirtió en el miembro del jurado más joven de la historia del Festival de Cannes. Más recientemente, ha protagonizado la miniserie dramática de Hulu The Girl from Plainville y la serie nominada al Globo de Oro The Great, donde encarna a una de las mujeres más poderosas de la historia: la emperatriz Catalina II.

Elle Fanning, un verdadero icono para las jóvenes en de hoy en día, conectadas y ultracreativas, se incorpora al glamuroso elenco de musas de Paco Rabanne, entre las que destacan Jane Fonda como Barbarella, Audrey Hepburn en Dos en la carretera, Brigitte Bardot con una brillante cota de malla, o Françoise Hardy con un minivestido confeccionado con placas de oro con incrustaciones de diamantes... Un brillante legado de iconos vanguardistas que la traviesa y sensual estrella evoca a la perfección para Paco Rabanne.

« Estoy encantada de ser embajadora de una marca tan emblemática como Paco Rabanne. El concepto me cautivó por completo y sentí que encajaba a la perfección y que realmente reflejaba mi personalidad. Formar parte de este nuevo capítulo fue un sí inmediato » , señala Elle Fanning.

« Polifacéticamente y extraordinariamente talentosa, Elle Fanning no podría ser una mejor elección como rostro de FAME », añade el vicepresidente de Paco Rabanne, Jérôme Leloup. «Ella encarna la esencia misma de la feminidad ultramoderna de Paco Rabanne y nos alegramos mucho de que sea la embajadora de nuestra nueva fragancia».

FAME Eau de Parfum estará disponible a partir del 1 de julio de 2022 en pacorabanne.com y en todos los puntos de venta de la firma en septiembre de 2022.

Contact: [email protected]

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1851034/ELLE_FANNING.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1851036/FAME.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1851037/Paco_Rabanne_Logo.jpg

FUENTE Paco Rabanne Parfums

SOURCE Paco Rabanne Parfums