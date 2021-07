ELONGATE, die weltweit erste Kryptowährung mit sozialer Wirkung, kündigt Gründung an

BERN, Schweiz, 28. Juli 2021 /PRNewswire/ -- Die Social-Impact-Kryptowährung Elongate kündigt die vollständige Einbindung in eine Multi-Entity-Struktur an. Die mit Spannung erwartete Gründung von Elongate wurde in dieser Woche offiziell, in der die beiden neu gebildeten Einheiten an den Start gehen. Im Detail wird Elongate in Form von zwei rechtlich unabhängigen und kollaborativen Einheiten gegründet, wobei die erste die EG Association sein wird, die sich auf die Verwaltung von Social-Impact-Aktivitäten wie Spenden, Wohltätigkeitsveranstaltungen, Fundraising, usw. konzentrieren wird. Die zweite Einheit wird ELONGATE Global sein, die sich auf die Verwaltung der Technologieplattformen und die disruptive technologische Entwicklung konzentrieren wird.