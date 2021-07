ELONGATE e The Giving Block anunciam parceria estratégica e lançamento da campanha #ELONGATExTGB

BERNA, Suíça, 6 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Elongate e a The Giving Block (TGB) têm o prazer de anunciar uma parceria oficial. Há meses, a Elongate tem feito doações a projetos incríveis que trabalham com a The Giving Block e tem trabalhado com nossos parceiros da The Giving Block para acelerar a adoção de criptomoedas por instituições de caridade. Até o momento, a Elongate já doou mais de US$ 3 milhões em criptomoedas a organizações sem fins lucrativos em todo o mundo.

A campanha #ELONGATExTGB aproveitará o compromisso da Elongate de capacitar as pessoas a apoiar boas causas fazendo parceria com a The Giving Block, um meio para que organizações filantrópicas recebam doações diretamente por meio da plataforma de arrecadação de fundos da TGB. A campanha também visa ampliar os esforços da The Giving Block e da Elongate de inspirar as comunidades e instruí-las sobre o potencial inexplorado de projetos de criptomoedas na criação de impacto social possibilitado por tecnologias de blockchain.

Como detalhado em seu artigo, um destaque importante da Elongate é sua tokenomia única. Um imposto de 10% vigora durante uma transação de pagamento, do qual uma parte é redistribuída para sua comunidade de titulares e outra parte vai para a caridade. Com sua visão de forjar um ecossistema de impacto social revolucionário com base em blockchain, a parceria estratégica da Elongate com a The Giving Block coloca o movimento de criptomoedas em uma posição única para alavancar sua tokenomia, bem como a ação comunitária. Lorenzo Andree, CEO da Elongate, disse: "A missão da Elongate é desafiar o status quo e fazer com que a rentabilidade esteja intrinsecamente ligada a um impacto social positivo. Nossa colaboração com a The Giving Block é uma pedra angular monumental de nosso objetivo proativo de estimular uma transformação de impacto social."

Ao comentar sobre a campanha, Gene Rhode, diretor de marketing da Elongate, disse: "A Elongate tem trabalhado de forma constante com a The Giving Block nos bastidores. Com a criação de nossa visão de longo prazo, essa campanha com a The Giving Block solidifica nossa posição no espaço de criptomoedas como o projeto mais ousado envolvendo tokens, que desenvolve caminhos transparentes para ganhar e doar."

A The Giving Block e a Elongate continuarão a trabalhar juntas para instruir novas organizações sem fins lucrativos sobre as criptomoedas e capacitá-las para aceitar doações de criptomoedas. Para saber mais sobre a The Giving Block e seus parceiros no espaço de blockchain, acesse: https://www.thegivingblock.com/partners. Acesse o site da Elongate e saiba mais sobre a primeira e maior empresa filantrópica de criptomoedas do mundo: https://www.elongate.cc/

