ELORA se demande si les Grecs feront évoluer l'Église orthodoxe

Le Ministère des affaires étrangères des États-Unis et Fanar ont mené une campagne active en direction du Gouvernement grec et du Patriarcat orthodoxe grecque. Aussi, l'examen de la question ukrainienne annoncé en octobre par le Conseil des prélats grecs-orthodoxes a été avancé au 24 juin. La raison motivant cet empressement des États-Unis s'explique par la volonté de rapidement reconnaître l'autocéphalie de l'Église d'Ukraine et le soutien apporté à Tsipras lors des élections législatives anticipées.