Elrond annonce le lancement du protocole DeFi de stable-swap AshSwap sur Maiar Launchpad

SIBIU, Roumanie, 11 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Elrond a annoncé que Maiar Launchpad accueillerait la vente publique d'AshSwap, une plateforme d'échange décentralisée (ou DEX) conçue pour constituer un moyen d'échange efficace d'actifs qui ont des prix similaires. Le DEX de stable-swap est la 4e startup à organiser sa vente publique sur la plateforme de financement décentralisée accélérateur stratégique d'Elrond, après holoride, soutenu par Audi, Itheum et Cantina Royale.

Avec l'avènement de la technologie blockchain, un nouveau paysage financier alimenté par des applications décentralisées se développe exponentiellement, révélant par la même occasion de nouveaux cas et modèles d'utilisation, dont le plus important est sans doute la possibilité d'échanger des actifs dans un environnement sans tiers de confiance.

En intégrant les concepts utilisés dans Uniswap et sur la plateforme Maiar, tels que les réserves de liquidités et l'algorithme AMM, AshSwap est conçu pour maintenir les taux de change des actifs mis en commun en maximisant la rentabilité du capital et en accroissant la demande en proposant les meilleurs tarifs de trading.

Au lieu de répartir uniformément les actifs déposés par les utilisateurs de zéro à l'infini, ce qui dans la plupart des cas générerait des liquidités inutilisées, il utilise un modèle qui concentre les liquidités autour du taux de change.

Ce faisant, AshSwap optimise les échanges entre les stablecoins et les autres actifs à valeur stable, ce qui permet des transactions plus importantes en termes de liquidités sans générer de changements de tarifs drastiques.

Au-delà des stablecoins, de nombreux actifs pourraient bénéficier d'un mécanisme de tarification d'échanges aussi efficace. Les différentes versions des actifs transférés et de liquid staking requièrent également qu'un tel environnement soit échangé de façon optimale.

La possibilité de négocier des actifs à des taux de 1:1 est essentielle pour déployer des cas d'utilisation de DeFi précieux sur n'importe quelle infrastructure blockchain, et AshSwap est le premier protocole DeFi à mettre en œuvre un modèle stable-swap sur l'architecture blockchain de partage d'état d'Elrond, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour l'ensemble de l'écosystème.

Le projet commencera sur Maiar Launchpad à partir du 11 octobre.

À propos d'Elrond

Elrond est une nouvelle architecture de blockchain entièrement conçue pour améliorer 1 000 fois le débit et la vitesse d'exécution. Pour y parvenir, Elrond introduit deux innovations clés : un nouveau mécanisme de partage adaptatif des états et un algorithme de preuve d'enjeu sécurisée (PoS), permettant une évolutivité linéaire avec un mécanisme de consensus rapide, efficace et sécurisé. Elrond peut ainsi traiter jusqu'à 15 000 transactions par seconde (TPS), avec une latence de 6 secondes et à un coût négligeable, cherchant à devenir la colonne vertébrale d'une économie Internet sans permission, sans frontière, et accessible à l'échelle mondiale.

À propos d'Ashswap

AshSwap est un automated market maker (AMM) décentralisé construit sur Elrond pour échanger des jetons de valeurs stables. Ashswap cherche à permettre aux utilisateurs d'échanger plus efficacement les actifs appariés stables avec un effet de glissement moindre. Par exemple, les utilisateurs peuvent convertir les USDT en USDC ou les WBTC en renBTC avec une perte minimale. AshSwap cherche à contribuer au développement de la DeFi sur Elrond et à proposer des dynamiques de rendement améliorées aux utilisateurs de la blockchain en général, et aux utilisateurs d'Elrond en particulier.

