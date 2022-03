ELSA, l'application d'apprentissage de l'anglais alimentée par l'IA, offre un accès gratuit aux Ukrainiens du monde entier pour contribuer à leur intégration

SAN FRANCISCO, 22 mars 2022 /PRNewswire/ -- Environ 2,6 millions d'Ukrainiens ont fui vers des pays voisins en raison du conflit qui sévit depuis la fin du mois de février. Les réfugiés, permanents ou temporaires, ont été confrontés à de nombreux défis, parmi lesquels les barrières linguistiques. Avec l'attention portée sur l'entrée et l'accueil des personnes qui fuient la guerre en Ukraine, ELSA offre aux Ukrainiens du monde entier un abonnement gratuit de trois mois pour les aider à relever les défis linguistiques qu'ils rencontrent.

La langue, c'est la culture, et cela peut être la clé de l'intégration des réfugiés dans leurs nouvelles communautés. Depuis l'invasion de l'Ukraine, les recherches ont démontré que le nombre d'installations des 10 meilleures applications d'apprentissage des langues avait augmenté de 47 %, atteignant 132 000 , dans les 9 premiers jours de mars, contre 90 000 installations en février.

Apprendre la langue du pays d'accueil peut présenter de nombreux avantages pour les réfugiés : un meilleur et plus grand accès au marché du travail, une reconnaissance de la part du reste de la communauté et un sentiment d'appartenance des réfugiés eux-mêmes. En ayant de meilleures compétences linguistiques, les réfugiés auront plus de chance d'accéder à de bons emplois et à une bonne éducation en intégrant une nouvelle communauté.

ELSA, English Language Speech Assistant (assistant d'expression orale en langue anglaise), est une application d'apprentissage de l'anglais alimentée par l'IA, qui aide les utilisateurs à améliorer différents aspects de leur expression orale, du rythme à l'intonation en passant par le choix des mots. Le moteur de recommandation de l'application fonctionne en personnalisant l'expérience afin que les utilisateurs aient toujours l'impression d'apprendre quelque chose de pertinent pour leur situation individuelle, au lieu d'aborder l'apprentissage avec un programme général.

« Nous sommes profondément préoccupés par la situation des millions de personnes touchées et éprouvons beaucoup d'empathie pour elles, a déclaré Vu Van, PDG d'ELSA. En cette période difficile, nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour aider les millions d'Ukrainiens réfugiés à surmonter les problèmes de communication et à créer des liens. »

À propos d'Elsa

Fondée en 2015 par Vu Van, ancienne élève de Stanford, et Xavier Anguera, expert en reconnaissance vocale et en intelligence artificielle, ELSA est une entreprise de la Silicon Valley qui utilise une technologie de reconnaissance vocale brevetée et l'intelligence artificielle pour aider les apprenants à améliorer leur prononciation de l'anglais. L'inspiration pour ELSA, entreprise lauréate du SXSW EDU 2016 , est née quand Vu Van a réalisé que la prononciation et l'accent constituaient des obstacles pour les employés étrangers dans le monde du travail. ELSA a amassé un capital de 27 millions de dollars et est soutenue par des sociétés de capital-risque de premier plan telles que SIG, Gradient Ventures et Monks Hill Ventures. En 2021, ELSA a été nommée par CBInsights comme l'une des 100 principales start-up d'intelligence artificielle qui redéfinissent les industries. L'entreprise a également des bureaux au Portugal, en Inde, au Japon, en Indonésie, au Brésil et au Vietnam. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.elsaspeak.com et pour profiter de l'abonnement gratuit, cliquez sur ce lien .

