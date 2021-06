Elterliche Erziehung bringt große Vorteile für das Überleben von Kindern, finden Forscher

Studie ist eine der wenigen, die mütterliche und väterliche Bildung untersucht und einen schützenden Effekt von beiden findet

SEATTLE, 11 Juni 2021 /PRNewswire/ -- Eine neue Studie, die von Forschern des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) an der University of Washington School of Medicine und dem Centre for Global Health Inequalities Research (CHAIN) durchgeführt wurde, fand eine signifikante Verringerung des Sterberisikos von Kindern, die mit der Anzahl der Jahre der elterlichen Bildung verbunden sind.

Laut der Studie reduzierte ein einziges Jahr mütterlicher Bildung das Sterberisiko für Kinder unter 5 Jahren um 3 %, und Kinder, die von Müttern mit 12 Jahren Bildung geboren wurden, haben ein um mehr als 30 % geringeres Risiko, vor dem fünften Lebensjahr zu sterben, als Kinder von Müttern mit null Jahren Bildung. Zwölf Jahre väterliche Bildung reduzierten das Risiko der Sterblichkeit von Kindern unter 5 Jahren um 17 % im Vergleich zu keiner Bildung.

„Diese Forschung ist aufregend, weil die positiven Effekte von Bildung über Geografien und Zeiten hinweg konsistent sind", sagt Hunter York, der Hauptautor der Studie. „Obwohl dieser Nachweis nicht kausal ist, weist er auf eine Beziehung hin, die über den Einfluss von Verhaltensweisen hinausgeht, die mit geringerer Bildung korreliert sind, wie z. B. Rauchen, oder politische Interventionen, die darauf abzielen, das Überleben von Kindern unabhängig vom elterlichen Bildungsniveau zu verbessern, wie z. B. kostenlose Familienplanung. Dies sind wichtige Mechanismen, die den Zusammenhang zwischen Bildung und Kindergesundheit beeinflussen, aber unsere Ergebnisse deuten auf eine positive Funktion der Bildung an sich hin."

Die Autoren der Studie betonten die Wichtigkeit weiterer Forschung zur väterlichen Erziehung, die weit weniger untersucht wurde als die mütterliche Erziehung.

„Selbst nach der Kontrolle für die Bildung der Mutter spielt die Bildung des Vaters immer noch eine Rolle", sagte Professor Emmanuela Gakidou, eine der Hauptautoren der Studie. „Die meisten Studien betrachten nur die Bildungsjahre der Mütter, aber es ist entscheidend, den Zusammenhang zwischen beiden zu verstehen und zu analysieren und den Beitrag der väterlichen Bildung zum Überleben der Kinder nicht außer Acht zu lassen."

Über 300 Studien aus 92 Ländern wurden in die Analyse einbezogen, die über drei Millionen Lebendgeburten erfassten. Die Forscher fanden heraus, dass sich der schützende Effekt der elterlichen Schulbildung mit zunehmendem Alter des Kindes verstärkte, aber für alle Altersgruppen unter 5 Jahren signifikant war.

Bei Neugeborenen (0-27 Tage) reduzierte jedes zusätzliche Jahr der mütterlichen Ausbildung das Mortalitätsrisiko um 1,5 %. Jedes Jahr der väterlichen Erziehung reduzierte das Risiko um 1,1 %.

mütterlichen Ausbildung das Mortalitätsrisiko um 1,5 %. Jedes Jahr der väterlichen Erziehung reduzierte das Risiko um 1,1 %. Bei Säuglingen (1-11 Monate) reduzierte jedes Jahr der mütterlichen Ausbildung das Sterberisiko um 3,7 %. Jedes Jahr der väterlichen Ausbildung reduzierte das Risiko um 1,8 %.

mütterlichen Ausbildung das Sterberisiko um 3,7 %. Jedes Jahr der väterlichen Ausbildung reduzierte das Risiko um 1,8 %. Bei Kleinkindern (1-4 Jahre) reduzierte jedes Jahr der mütterlichen Ausbildung das Sterberisiko um 4,4 %. Jedes Jahr der väterlichen Erziehung reduzierte das Risiko um 2,2 %.

Die Beziehung war über alle Regionen hinweg und nach der Kontrolle für Vermögen oder Einkommen, das Bildungsniveau des Partners und das Geschlecht des Kindes vorhanden.

„Die Kindersterblichkeit muss weiter gesenkt werden, und Investitionen in die Bildung können der Schlüssel sein, um dies zu erreichen", sagte der CHAIN-Leiter Professor Terje Andreas Eikemo. „Es ist an der Zeit, dass Bildung als eine globale Determinante für das Überleben von Kindern auf die internationale politische Agenda gesetzt wird."

Wichtig ist, dass die Studie auch herausfand, dass die Auswirkungen jedes zusätzlichen Bildungsjahres auf die Überlebensrate von Kindern für die Primar-, Sekundar- und Tertiärbildung gleich blieben - was darauf hindeutet, dass ein Fokus auf nur die Primarbildung Möglichkeiten verpasst, die Zahl der Todesfälle bei Kindern unter 5 Jahren zu reduzieren und Kindern die besten Überlebenschancen zu geben.

„Selbst über Generationen hinweg sind Bildung und Gesundheit miteinander verbunden", sagt Kam Sripada, einer der Hauptautoren der Studie. „Universeller Zugang zu qualitativ hochwertiger Schulbildung muss eine Priorität sein, von den ersten Jahren bis hin zur Hochschulbildung, sowohl um die aktuelle Generation dabei zu unterstützen, ihr Potenzial zu erreichen, als auch um der nächsten Generation zu helfen, zu überleben und zu gedeihen."

Die Studie wurde vom Norwegian Research Council, der Bill & Melinda Gates Foundation und der Rockefeller Foundation-Boston University Commission on Social Determinants, Data, and Decision Making (3-D Commission) finanziert.

Kontakt: [email protected]

Informationen zum Institut für Gesundheitsmetriken und Evaluation

Das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) ist eine unabhängige globale Gesundheitsforschungsorganisation an der University of Washington School of Medicine, die die weltweit wichtigsten Gesundheitsprobleme streng und vergleichbar misst und die Strategien bewertet, mit denen sie angegangen werden. IHME setzt sich für Transparenz ein und stellt diese Informationen in großem Umfang zur Verfügung, damit die politischen Entscheidungsträger die erforderlichen Nachweise haben, um fundierte Entscheidungen über die Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der Bevölkerungsgesundheit zu treffen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg

Related Links

http://www.healthdata.org/



SOURCE Institute for Health Metrics and Evaluation