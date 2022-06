Elton John doa ao Hard Rock International seu traje Gucci exclusivo em troca de seu lendário uniforme do Dodgers durante festival BST Hyde Park apresentado pela American Express

Como mais uma surpresa, o Hard Rock doou USD 100 mil para a Elton John AIDS Foundation, coincidindo com a celebração do aniversário de 50 anos do Hard Rock International e com o aniversário de 50 anos do álbum Madman Across the Water de Elton. Imagens podem ser encontradas aqui .

A coleção de memorabilia do Hard Rock começou no Old Park Lane Hard Rock London, o primeiro Hard Rock Cafe, quando Eric Clapton marcou seu assento favorito no café pendurando sua guitarra na parede. Agora, 50 anos depois, Elton adiciona outra peça à maior e mais valiosa coleção do mundo de lembranças raras autênticas da música no Hard Rock.

"À medida que o Hard Rock comemora seu aniversário de 50 anos e Elton comemora 50 anos de turnê, é uma honra para nós marcar essa ocasião adicionando uma peça adequada de memorabilia de um artista com quem tivemos o imenso prazer de trabalhar ao longo dos anos", disse Jim Allen, presidente do Hard Rock International. "O icônico traje Gucci que Elton doou para nós perpetuará esses momentos especiais no tempo, ao mesmo tempo que permitirá que o Hard Rock conte e celebre as histórias do artista para as próximas gerações."

A vasta coleção de lembranças raras do Hard Rock inclui artefatos autênticos e exclusivos que celebram todos os gêneros de música, inclusive as letras da música "Imagine" escritas à mão por John Lennon, peças de artistas contemporâneos como Billie Eilish e Ed Sheeran e outros artefatos de Elton John. Suas peças de memorabilia de música são um reflexo central do DNA da marca e o diferencial da decoração visual em todas as propriedades do Hard Rock. Para mais informações sobre o Hard Rock International, acesse https://www.hardrock.com/.

FONTE Hard Rock International

