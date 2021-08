Em alta e cada vez mais aquecido: Slotegrator anuncia desenvolvimentos interessantes para setor de iGaming na América Latina

HONG KONG, 3 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Do México ao Brasil (e muitos locais entre os dois), a América Latina é um dos mercados emergentes mais interessantes do mundo para cassinos e apostas esportivas on-line. Neste artigo, a Slotegrator explica como abrir um cassino e uma plataforma de apostas on-line na América Latina e analisa de perto o enorme potencial da região.

Embora todos os olhos estejam voltados para o Brasil em antecipação à implementação do país em suas novas regulamentações de apostas esportivas, existem várias outras oportunidades em todo o continente para novos cassinos e casas de apostas esportivas on-line ou para marcas já estabelecidas que buscam expandir.

As regulamentações podem variar por toda a América Latina. Alguns países, como o Equador e a Guiana, atualmente proíbem todas as modalidades de jogos de azar, exceto loterias estaduais; outros regulamentam por completo todas as modalidades de jogos de azar conhecidas pela humanidade.

A Colômbia tornou-se o primeiro país da América Latina a regulamentar o gambling on-line em 2016. Quase todas as formas de jogos de azar, presencial e on-line, agora são legais no país. A estrutura regulatória já está estimulando o crescimento; havia previsão de que o total da receita líquida em games (NGR) atingisse US$ 200 milhões em 2020.

O México, onde quase todos os tipos de jogos de azar são explicitamente regulamentados, é amplamente considerado terreno fértil para cassinos e operadores de apostas esportivas on-line, novos e em expansão. Como os demais países da América Latina, os jogos de azar são populares em todo o país, onde os apostadores demonstram um nível adicional de entusiasmo quando se trata de apostas no futebol.

Operadores de cassino e de casas de apostas esportivas on-line não precisam de uma licença adicional, apenas autorização e uma parceria com uma empresa física que detenha licença. No entanto, o país poderia ser beneficiado caso as autoridades flexibilizassem os requisitos e emitissem mais licenças; estima-se que o mercado negro movimente centenas de milhões de dólares.

O gambling on-line não é regulamentado no Peru, o que significa que, embora as autoridades não emitam licenças, também não proíbem os operadores de oferecer jogos de cassino ou apostas esportivas on-line. O governo também anunciou a intenção de regulamentar o setor de gambling on-line.

Mas com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil, com razão, atrai a maior parte das atenções. Um projeto de lei legalizando as apostas esportivas de modalidade fixa foi aprovado em dezembro de 2018, no entanto, as regulamentações completas ainda estão sendo desenvolvidas.

A Slotegrator oferece o melhor software de cassino e de apostas esportivas on-line e compartilha materiais interessantes sobre iGaming na seção academia no site. Leia o artigo completo para obter mais detalhes sobre as ótimas oportunidades que podem ser encontradas em toda a América Latina.

