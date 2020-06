Em Chaozhou, China, a indústria de chá em destaque contribui para a revitalização rural

CHAOZHOU, China, 9 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Recentemente, o primeiro Dia Internacional do Chá testemunhou um evento promocional on-line na cidade de Chaozhou, na província de Guangdong, China.

Chaozhou é onde fica a montanha Fenghuang, escondida na névoa, onde estão as aldeias da cidade de Fenghuang. Agora que dezenas de milhares de produtores de chá estão ocupados viajando pelos jardins locais, as pessoas aqui estão muito bem de vida agora, apesar de morarem entranhadas na montanha e um dia já terem sido muito pobres, a ponto de os habitantes da vizinhança sempre tentarem evitar contato com eles. Todo o mistério, porém, está no chá oolong chamado Dancong (que significa grupo único) plantado na montanha toda.

Chaozhou integra o cultivo de chá ao turismo cultural para melhorar o cultivo padronizado e o nível de gerenciamento moderno dos jardins de chá, de acordo com o Gabinete de Informação do Governo Popular do Município. Com o grande número de turistas, aumentam os benefícios abrangentes do chá Fenghuang Dancong. Ele é plantado em um único grupo (cluster), colhido e processado separadamente. Com fragrância duradoura, sabor doce e suave, agradável e duradouro no palato, tem sido muito elogiado pelos apreciadores de chá.

Chaozhou, uma cidade histórica e cultural bem conhecida, tem visto um influxo de turistas chineses e estrangeiros, com sua história consagrada pelo tempo, cultura única e próspera, artesanato requintado e belas paisagens. Nela, os turistas podem experimentar o chá Kung Fu, com fragrância e sabor persistentes, admirar artesanato local, como o bordado e a cerâmica de Chaozhou, visitar a Ponte Guangji e outros pontos de interesse histórico, além de sentir o charme único da cultura Chaozhou.

Nos últimos anos, a indústria do chá Fenghuang Dancong se desenvolveu rapidamente e se tornou uma das indústrias agrícolas dominantes de Chaozhou. A cidade de Fenghuang, com área de plantação de chá superior a 70.000 mu (cerca de 4.666,7 hectares) e valor anual de produção de cerca de 1 bilhão de yuans, é a principal área de produção do chá.

Além do cultivo tradicional, os produtores de chá também responderam ao apelo do governo para a modernização industrial, buscando novas ideias e mudanças. Huang Yuanzhi, um produtor de chá "pós-década de 1980", pertence a uma família em que nove gerações consecutivas se dedicam ao cultivo de chá. Diferente do cultivo tradicional e do modo de atacado das gerações anteriores, Huang Yuanzhi espera adotar métodos científicos de plantio e manejo, melhorar a qualidade do chá Dancong e construir uma marca centenária, com base na herança das antigas árvores de chá e nas habilidades de produção legadas de seus pais.

Atualmente, está em andamento a construção do Parque Industrial Agrícola Moderno Provincial para o Chá Fenghuang Dancong. O mercado de comércio de chá também está sendo planejado, com um espaço cultural para chá e outras funções, como herança cultural imaterial, treinamento de habilidades para o chá Kung Fu. O chá enriqueceu as pessoas de Fenghuang, que embarcou no caminho da agricultura próspera com ciência e tecnologia e enriqueceu os agricultores com as indústrias.

"A indústria do chá na cidade de Fenghuang, além de buscar desenvolver a qualidade, consolidar e melhorar a indústria primária, também contribuirá para o desenvolvimento integrado, conectando-se às indústrias secundárias e terciárias", disse Huang Zhigang, secretário do Comitê do Partido da Cidade de Fenghuang, afirmando, de forma confiante que, ao criar uma cidade única destacada pelo chá e pelo turismo, as indústrias secundárias e terciárias também serão aprimoradas. Os jardins de chá foram transformados em parques, e os produtores se tornaram investidores. Dessa forma, a ecologia está bem protegida, a renda dos produtores aumentou e as indústrias de características rurais revitalizaram-se.

FONTE The Information Office of the People's Government of Chaozhou Municipality

