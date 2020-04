Em colaboração com a Honda Racing, Casio vai lançar modelo para celebrar o 20º aniversário da EDIFICE

A Honda Racing está relacionada às atividades de esporte automotivo que a Honda Motor Company, Ltd. se dedica em todo o mundo. A empresa tem se destacado como a fornecedora de motores para a equipe de Fórmula Um Scuderia AlphaTauri desde 2018 – também apoiada pela EDIFICE da Casio. O novo modelo marca a terceira colaboração entre a Honda Racing e a EDIFICE, ambas com origem no Japão e compartilhando a busca apaixonada por capacidades de alta tecnologia.

O novo ECB-10HR apresenta um design com as cores vermelha e preta do uniforme das equipes de F1 da Honda, que apoiam a equipe de Fórmula Um Scuderia AlphaTauri nas corridas, além de toques em ouro para comemorar o 20º aniversário da EDIFICE. O mostrador e estojo pretos são feitos de material de carbono – também frequentemente usado nos esportes automotivos hoje em dia – enquanto a logomarca da Honda Racing, pulseira de couro verdadeiro e o "20" no bisel, indicando o 20º aniversário, estão em vermelho. A logomarca EDIFICE, a borda interna do bisel, e os ponteiros dos mostradores embutidos são adornados com ouro comemorativo.

O novo modelo é baseado no ECB-10, cujas características foram desenvolvidas com base nas consultas à equipe de corridas de Fórmula UM Scuderia Alpha Tauri. A logomarca da Honda aparece nos relógios e embalagens especiais. A gravação de "20º aniversário da EDIFICE", no fundo do estojo, banha o relógio ainda mais na visão de mundo da Honda Racing e o espírito comemorativo do 20º aniversário da EDIFICE.

Relógio em colaboração da EDIFICE

FONTE CASIO COMPUTER CO., LTD

