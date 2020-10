Em comparação com março, a Perspectiva de Negócios Global dos Executivos-chefes está cada vez mais Heterogênea, mas quase todos concordam que os Recentes Ajustes nos Negócios trarão Benefícios a Longo Prazo de acordo com a Nova Pesquisa da YPO

NOVA YORK, 6 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- Quase metade dos executivos-chefes em 100 países relataram uma perspectiva de negócios mais significativamente negativa do que em 1º de março de 2020, de acordo com a nova pesquisa da YPO, a comunidade de liderança composta por 28.000 executivos-chefes.

Enquanto 49% enfrenta uma perspectiva negativa, mais de um terço (37%) dos respondentes declara que a sua perspectiva de negócios está um pouco ou até mais significativamente positiva, segundo esta nova pesquisa, YPO Global Pulse: A Nova Fronteira dos CEOs: a Caminho de um Mundo Pós-COVID. Ambos sentimentos significam uma melhoria notável em relação aos dados da pesquisa YPO anterior.

Conduzida entre 21 e 24 setembro com 2.572 respondentes, a pesquisa oferece insights do cenário econômico atual dos líderes de negócios, as previsões deste ano com o declínio nos negócios e prognósticos do impacto permanente da pandemia no local de trabalho.

Descobertas adicionais relevantes incluem:

Os líderes estão mais otimistas sobre o crescimento da receita nos próximos 12 meses, mas os respondentes dividiram-se entre 39% que antecipa um aumento da receita em 10% ou maior, enquanto 35% antecipa uma redução de 10% ou maior.

O panorama da força de trabalho apresenta-se menos variável. A maioria (45%) espera que o seu número total de funcionários se mantenha o mesmo do ano passado, enquanto 30% prevê que o seu número total de funcionários diminuirá 10% ou mais.

Muitos líderes (40%) esperam que o total de seus investimentos fixos continue o mesmo no próximo ano, enquanto o restante se encontra dividido equilibradamente entre o aumento ou a diminuição de 10%.

Os esquemas de trabalho flexível vieram para ficar. Mais de três quartos (78%) dos executivos-chefe relatam que continuarão a oferecer esquemas de trabalho flexíveis no mundo pós-COVID.

Os executivos-chefe acreditam que os ajustes que fizeram nos negócios com investimentos nos setores de tecnologia e digital (51%), assim como com operações mais enxutas, incluindo a redução da força de trabalho (46%) e maior agilidade (43%), como resultados da pandemia, trarão consideráveis benefícios a longo prazo.

As viagens de negócios são ainda uma incerteza. Enquanto a maioria dos líderes de negócios (47%) está confortável viajando no momento para um evento local pessoalmente, a disposição para fazer uma viagem global apresenta uma grande ambivalência, com 12% já preparada e 27% indecisa sobre se esse seria o melhor momento.

YPO Global Pulse Metodologia:

YPO Global Pulse: A Nova Fronteira dos CEOs: a Caminho de um Mundo Pós-COVID foi conduzida pela YPO de 21 a 24 de setembro de 2020 através de um questionário on-line. Um total de 2572 membros da YPO respondeu à pesquisa. A margem de erro da amostragem é mais ou menos 1,84 pontos de porcentagem no nível de confiança de 95%.

Sobre a YPO:

A YPO é a comunidade de liderança global contando com mais de 28.000 chefes-executivos em 142 países conectados pela crença compartilhada de que o mundo precisa de líderes melhores. Cada um de nossos membros alcançou sucesso significativo de liderança na juventude. Somando o valor das receitas anuais de suas empresas e organizações chegaria a US$ 9 trilhões. Os membros da YPO são inspirados e apoiados por meio de aprendizagem mútua e experiências excepcionais em uma comunidade inclusiva de compartilhamento aberto e confiança. Acesse ‪ypo.org para obter mais informações.

