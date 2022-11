Em crescimento, Amazon.com.br tem a sua maior Black Friday e clientes compram mais de 3,5 milhões de unidades em 48 horas

Entre as categorias mais compradas pelos clientes estão Livros, Produtos de Rotina e Supermercado, Casa e Garagem, Moda e Eletrônicos, enquanto os itens mais vendidos foram

Echo Dot 4ª Geração: Smart Speaker com Alexa, Apple iPhone 11, Cerveja Corona, Copo térmico de cerveja Stanley, Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente e o livro É assim que começa, por Colleen Hoover

Moda, Beleza e Casa estão entre as categorias de destaque na loja Apoie Pequenos Negócios, com produtos de vendedores parceiros

SÃO PAULO, 26 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Confirmando seu crescimento no Brasil, a Amazon.com.br teve a sua maior Black Friday, e os clientes compraram mais de 3,5 milhões de unidades no Brasil em 48 horas de evento. Echo Dot 4ª Geração: Smart Speaker com Alexa, Apple iPhone 11, Cerveja Corona, Copo térmico de cerveja Stanley, Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente e o livro É assim que começa, por Colleen Hoover estão entre os produtos mais populares entre os consumidores, e as categorias mais vendidas incluem: Livros, Produtos de Rotina e Supermercado, Casa e Garagem, Moda e Eletrônicos.

Vendedores parceiros, que, em sua grande maioria, são pequenas e médias empresas, também registraram recordes de vendas nesta edição. Entre os itens mais vendidos estão produtos de Moda, Beleza, Casa e Eletrônicos, como Kit Camisetas Academia Dry Fit, Zaroc Sports, Jogo de Cama Queen Percal 400 Fios, Kit 10 Colmeia Organizadora, Organizalux.

Entre as categorias mais vendidas das 48 horas de Black Friday da Amazon.com.br estão Livros, Produtos de Rotina e Supermercado, Casa e Garagem, Moda e Eletrônicos. Confira produtos que são destaques entre os mais vendidos:

Dispositivos Amazon

Echo Dot 4ª Geração, Smart Speaker com Alexa

Kindle 10a. geração com iluminação embutida

Fire TV Stick com controles de TV e Alexa

Livros e eBooks

Figurinhas da Copa Do Mundo Qatar 2022, Panini

É assim que começa, por Colleen Hoover , Galera Record

, Galera Record A hipótese do amor (Sucesso do TikTok), por Ali Hazelwood , Arqueiro

, Arqueiro Perigoso!, por Tim Warnes , Ciranda Cultural

, Ciranda Cultural Os sete maridos de Evelyn Hugo , por Taylor Jenkins Reid , Paralela

, por , Paralela Teto Para Dois, por Beth O'Leary , Intrínseca

, Intrínseca O Senhor dos Anéis - Edição de Colecionador com Ilustrações de Alan Lee , por J.R.R. Tolkien, HarperCollins

, por J.R.R. Tolkien, HarperCollins Mentes perigosas: O psicopata mora ao lado (Edição comemorativa de 10º aniversário), por Ana Beatriz Barbosa Silva , Principium

Produtos de Rotina e Supermercado

Cerveja Corona Extra 330ml Long Neck, Corona

Papel Higiênico Neve Supreme, Neve

Whey Zero Lactose Sabor Cacau 250ml, Piracanjuba

Fralda Huggies Supreme Care Ultra, Huggies

Whisky Johnnie Walker Black Label 12 anos, 750ml

Máscara de Hidratação Morte Súbita 450g, Lola Cosmetics

Eletrônicos

Carregador Portátil (Power Bank), i2GO

Headphone Philips Wireless, Philips

Câmera de Segurança TP-Link, TP-Link

PC

Monitor Gamer AOC Hero 27", AOC

Multifuncional Epson EcoTank L3250, Epson

Notebook Inspiron i15 15.6" Full, Intel

Celulares

iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13, Apple

Smartphone Samsung Galaxy A22

Televisores

Android TV 50", Google Assistant Built-in, Philips

Smart TV, Roku TV, AOC

Smart TV LED 50" 4K UHD Samsung

UHD Samsung Smart Tv Roku 32" Led HD, Philco

Lazer e Entretenimento

Copo térmico de cerveja Stanley|473ml, Stanley

Console Nintendo Switch Azul e Vermelho + Mario Kart 8, Nintendo

8, Nintendo Console PlayStation®5 + FIFA 23, Playstation

Console Xbox Series X

FIFA 23, Electronic Arts

God of War Ragnarök, Playstation

Brinquedos

Pacote 5 Carros Sortidos, Hot Wheels, Mattel

Massinha Play Doh, Hasbro

Dobble, Jogo de Cartas para Amigos, Galápagos Jogos

Jogo Caiu Perdeu, Pais & Filhos

Laptop do Patrulha Canina - Bilingue, Candide

Casa

Fritadeira a Ar Mondial, Mondial

Aspirador de Pó Robô Multilaser 3 em 1, Multilaser

Fritadeira Airfryer, Midea

Lavadora de Alta Pressão Wap Atacama Smart 2200, WAP

Passadeira Portátil 1200w, Black+Decker

Moda

Kit 3 Meias Invisível Algodão, Mash

Chinelo, Havaianas

Kit 2 Calcinhas Cintura Alta Microfibra, Trifil

Camiseta Básica Masculina, Hering

Tênis Solar, Olympikus

Camiseta, Aramis

Malas, Bolsas e Mochilas

Mala de Bordo, Rodinhas Duplas 360º

Kit Bolsa Feminina Tipo Sacola + Necessaire + Carteira, Willibag

Mochila esportiva, Poliéster, Yin's

Destaques Loja Apoie Pequenos Negócios

Kit 5 Camisetas Academia Dry Fit Anti Suor, Zaroc Sports

Jogo de Cama Queen Percal 400 Fios Ponto Palito 03 Peças

400 Fios Ponto Palito 03 Peças Kit 10 Colmeia Organizadora de Camisetas Branco, Organizalux

Toda a entrega dessa Black Friday não seria possível sem o apoio dos funcionários da Amazon, trabalhadores dos centros de distribuição e vendedores parceiros. A Amazon se orgulha de oferecer ótimas experiências de compras para todos os clientes durante o período de festas e ao longo de todo o ano.

A Semana Black Friday vai até 28 de novembro:

A Amazon.com.br continua oferecendo aos clientes até 70% de desconto na Semana Black Friday (amazon.com.br/blackfriday) até o dia 28 de novembro, às 23h59, incluindo: até 70% em Livros e eBooks, Automotivo e Vinis; até 50% em Cozinha e Casa; até 45% em Jardim e Piscina; até 43% em Dispositivos Amazon; até 40% em Moda, Beleza, Casa Inteligente e Papelaria e Escritório; até 35% em Alimentos e Bebidas, Ferramentas e Construção e Instrumentos Musicais; até 30% em Eletrônicos, Cuidados Pessoais e da Casa e Pet Shop; até 25% em Bebê e Esportes e Aventura; até 20% em Brinquedos e Jogos; ofertas em vídeo games; e até R$ 500 de desconto em Computadores e Informática, entre outras ofertas. Veja alguns destaques:

Dispositivos Amazon com até 43% de desconto em Dispositivos Amazon, como Echo Dot 4ª Geração; Echo Dot 3ª Geração; Echo Show 5 (2ª Geração); Echo Dot com relógio 4ª Geração; Fire TV Stick com controles de TV e Alexa e Fire TV Stick Lite com Alexa.

com até 43% de desconto em Dispositivos Amazon, como Echo Dot 4ª Geração; Echo Dot 3ª Geração; 5 (2ª Geração); Echo Dot com relógio 4ª Geração; Fire TV Stick com controles de TV e Alexa e Fire TV Stick Lite com Alexa. Eletrônicos com descontos de até 30% em produtos de marcas como Apple, JBL, Philips, Canon;

com descontos de até 30% em produtos de marcas como Apple, JBL, Philips, Canon; Computadores e Informática com até R$ 500 de desconto para produtos Acer, Lenovo, Dell, AOC;

com até de desconto para produtos Acer, Lenovo, Dell, AOC; Livros e eBooks com até 70% de desconto; promoção de 3 Livros por R$ 30 ; e cupom de 80% de desconto no seu 1º eBook.

com até 70% de desconto; promoção de 3 Livros por ; e cupom de 80% de desconto no seu 1º eBook. Cozinha: Eletroportáteis, panelas, organização e utensílios de cozinha, louças e mesa com até 50% de desconto em marcas como Tramontina, Mallory e Hamilton Beach.

Eletroportáteis, panelas, organização e utensílios de cozinha, louças e mesa com até 50% de desconto em marcas como Tramontina, Mallory e Hamilton Beach. Cuidados Pessoais e da Casa com até 30% de desconto em higiene bucal, limpeza da casa, fraldas e suplementos, em marcas como Pampers, Clear, Pompom e Comfort.

com até 30% de desconto em higiene bucal, limpeza da casa, fraldas e suplementos, em marcas como Pampers, Clear, Pompom e Comfort. Casa com até 50% de desconto em itens de ar e ventilação, decor, limpeza, organização, em marcas como Flash Limp, WAP, Oikos e Electrolux.

com até 50% de desconto em itens de ar e ventilação, decor, limpeza, organização, em marcas como Flash Limp, WAP, Oikos e Electrolux. Moda : Ofertas com até 40% de desconto a partir do dia 26 de novembro em tênis casuais, mochilas, calças jeans e relógios esportivos da Puma, Hering, Polo Wear, Wide e outras.

: Ofertas com até 40% de desconto a partir do dia 26 de novembro em tênis casuais, mochilas, calças jeans e relógios esportivos da Puma, Hering, Polo Wear, Wide e outras. Beleza : Até 40% de desconto em perfumes, produtos de skincare e cabelos e maquiagem em marcas como Lola Cosmetics, NIVEA, Bio-Oil e L'Oréal Paris .

: Até 40% de desconto em perfumes, produtos de skincare e cabelos e maquiagem em marcas como Lola Cosmetics, NIVEA, Bio-Oil e L'Oréal . Alimentos e Bebidas com até 35% de desconto em lanches e doces, bebidas, molhos e condimentos e massas e grãos, das marcas Yo Pro , Red Bull , Heinz e Piraquê e descontos de até 30% em gin, whisky, cerveja e vinhos, dos rótulos Tanqueray, Johnnie Walker e Colorado .

com até 35% de desconto em lanches e doces, bebidas, molhos e condimentos e massas e grãos, das marcas , , Heinz e Piraquê e descontos de até 30% em gin, whisky, cerveja e vinhos, dos rótulos Tanqueray, e . Video games com ofertas nas marcas Nintendo, XBOX e PlayStation.

com ofertas nas marcas Nintendo, XBOX e PlayStation. Casa Inteligente : Lâmpadas inteligentes, fechaduras inteligentes, tomadas inteligentes e interruptores inteligentes com até 40% de desconto, em marcas como Intelbras, Positivo e Elgin.

: Lâmpadas inteligentes, fechaduras inteligentes, tomadas inteligentes e interruptores inteligentes com até 40% de desconto, em marcas como Intelbras, Positivo e Elgin. Ferramentas e Construção com descontos de até 35% em Ferramentas elétricas e manuais, chuveiros, itens para elétrica e iluminação, ventiladores de teto de marcas como Docol, Intelbras, Bosch e Sparta.

com descontos de até 35% em Ferramentas elétricas e manuais, chuveiros, itens para elétrica e iluminação, ventiladores de teto de marcas como Docol, Intelbras, Bosch e Sparta. Brinquedos e Jogos com até 20% de desconto em marcas como Mattel, Hasbro, LEGO e Galápagos.

com até 20% de desconto em marcas como Mattel, Hasbro, LEGO e Galápagos. Bebê: Até 25% de desconto em itens para bebês, incluindo brinquedos, higiene, segurança e passeio, de algumas marcas como Maxi-Cosi, Fisher-Price e Cosco.

Até 25% de desconto em itens para bebês, incluindo brinquedos, higiene, segurança e passeio, de algumas marcas como Maxi-Cosi, Fisher-Price e Cosco. Esportes e Aventura: Descontos de até 25% de desconto nas marcas Dream Fitness, Stanley e Acte.

Descontos de até 25% de desconto nas marcas Dream Fitness, Stanley e Acte. Papelaria e Escritório: Até 40% de desconto em marcas como Faber-Catell, Tilibra, Stabilo, BIC.

Até 40% de desconto em marcas como Faber-Catell, Tilibra, Stabilo, BIC. Pet Shop: Alimentos, brinquedos, itens de higiene e saúde com até 30% de desconto, em marcas como Nestlé Purina.

Alimentos, brinquedos, itens de higiene e saúde com até 30% de desconto, em marcas como Nestlé Purina. Jardim e Piscina: Até 45% de desconto em Jardinagem (lavadoras, pulverizadores, vasos), piscinas e produtos para o verão e itens para churrasco, de marcas como Mor, Tramontina, Vonder e Palisad.

Até 45% de desconto em Jardinagem (lavadoras, pulverizadores, vasos), piscinas e produtos para o verão e itens para churrasco, de marcas como Mor, Tramontina, Vonder e Palisad. Automotivo: Capacetes, baú para motos, cuidados com o carro e eletrônicos para carros com até 70% de desconto em marcas como Pro Auto, Bosch, Pro Tork e Thule.

Capacetes, baú para motos, cuidados com o carro e eletrônicos para carros com até 70% de desconto em marcas como Pro Auto, Bosch, Pro Tork e Thule. Instrumentos Musicais: Até 35% de desconto em produtos de marcas como Audio-Technica, Raveo, Giannini.

Até 35% de desconto em produtos de marcas como Audio-Technica, Raveo, Giannini. Vinis com até 70% de desconto.

Guia de Presentes para o fim do ano

A Amazon ajuda seus clientes a se inspirarem. Em amazon.com.br/guiadepresentes, os consumidores encontram uma curadoria de produtos para presentear e para organizar as celebrações de Fim de Ano. São guias temáticos com uma seleção qualificada de itens como Brinquedos, , Casa e Cozinha, Beleza e Cuidados Pessoais, Livros e Alimentos e Bebidas. Com opções de entrega rápida e gratuita para todo Brasil, os clientes contam com uma alternativa para quem for presentear à distância, com a possibilidade de enviar diversos itens já embalados para presente, acompanhados de um cartão com mensagem personalizada. Membros Amazon Prime contam com frete grátis para todo o Brasil em produtos elegíveis, sem valor mínimo de compra.

Prazo de Devolução estendido

Para que possam ter mais conveniência e antecipar suas compras de Fim de Ano, os clientes podem aproveitar o prazo de devolução estendido. Produtos comprados até 31 de dezembro, que sejam vendidos ou entregues pela Amazon, poderão ser devolvidos até 31 de janeiro de 2023. A Amazon.com.br também permite que produtos marcados como presente no momento da compra possam, inclusive, ser devolvidos por quem recebeu o presente sem a necessidade da pessoa que deu o presente saiba da devolução.

Loja Apoie Pequenos Negócios

Além disso, a Loja Apoie Pequenos Negócios (amazon.com.br/apoiepequenosnegocios) traz produtos com o selo Pequeno Negócio e a oportunidade de conhecer as histórias vencedoras de vendedores parceiros. Até o dia 24 de dezembro, 15% das vendas da Loja também serão revertidas para a organização Aldeias Infantis SOS. O repasse enviado para a organização Aldeias Infantis SOS ajudará a manter mais de 80 projetos de cuidado e proteção de crianças, adolescentes, jovens e suas famílias de 31 localidades no Brasil. Presente em 137 países, a organização lidera o maior movimento de cuidado infantil do mundo e trabalha com meninos e meninas que perderam ou correm o risco de perder o cuidado parental, garantindo o direito à convivência familiar, assegurado em Lei, além de responder por situações de emergência.

Sobre os benefícios de Amazon Prime

O Amazon Prime oferece o melhor em compras, economia e entretenimento para mais de 200 milhões de membros em todo o mundo. No Brasil, o Amazon Prime inclui frete grátis e rápido para todo país em milhões de produtos, sem valor mínimo de compras, incluindo entregas em mais de 1.000 cidades em até dois dias úteis, e em mais de 100 cidades em até um dia útil. O programa ainda permite acesso a promoções exclusivas no site Amazon.com.br. O Amazon Prime oferece também filmes e séries de sucesso no Prime Video, mais de 100 milhões de músicas e podcasts no Amazon Music para membros Prime, acesso a centenas de livros e revistas digitais no Prime Reading, e jogos gratuitos no Prime Gaming. Tudo em uma única assinatura por apenas R$ 14,90 ao mês, ou R$ 119 ao ano (equivalente a R$ 9,91 ao mês), podendo ser cancelado a qualquer momento. Para se tornar um membro Prime ou experimentar gratuitamente por 30 dias, acesse: www.amazon.com.br/prime .

