Em discurso emocionante, Teresa afirma que vai governar para todos desde o primeiro dia

BOA VISTA, Brasil, 30 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Milhares de pessoas acompanharam na noite deste sábado, 30, a candidata ao Governo de Roraima, Teresa Surita (MDB), relembrar toda a sua trajetória no Estado, especialmente como governante de Boa Vista, capital onde vivem cerca de 70% da população do estado. Para Teresa, não será com mentiras nem com intimidação que essa eleição será definida.

"Nunca estive com tanta vontade, com tanta energia e disposição para enfrentar o que virá. Trabalhar por Roraima e mudar nosso estado para melhor. Nada supera a verdade. Não tem propaganda que mude aquilo que você vê nas ruas. Não tem boato que apague o que está no coração de cada um de nós", disse Teresa sobre as tentativas de esconder o abandono do estado com propagandas enganosas.

Romero Jucá, presidente do MDB em Roraima, também teve sua candidatura ao Senado Federal oficializada. Além da população que lotou o estúdio 55 e superlotou as ruas próximas ao local da convenção, participaram do evento vários candidatos a deputados estaduais e federais, além de empresários, os prefeitos de Boa Vista, Arthur Henrique, de Mucajaí, Eronildes Aparecida (Nega), e de São Luiz, James Batista.

Bolsonaro está no PL e vai caminhar com Édio, Teresa e Romero em Roraima

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa, mesma sigla do presidente Jair Bolsonaro, deixou de estar na convenção em São Paulo para prestigiar o evento em Roraima que chancelou Teresa Surita como candidata ao governo do estado. O candidato a vice-governador, presidente do PL em Roraima, é o deputado Federal Edio Lopes.

Valdemar confirmou que Bolsonaro está no partido do Édio em Roraima, e é com ele que o presidente seguirá. "Dei preferência para estar em Roraima e quero saber quem tem coragem de votar contra a Teresa. Nunca vi um trabalho igual a esse. Vocês não imaginam a fama que a Teresa tem em Brasília. Ela conseguiu construir uma das melhores capitais do Brasil. E mais importante ainda, o que ela fez pela educação, o que ela fez com as crianças é um exemplo para ser seguido em todo o estado".

O presidente nacional do PL explicou ainda que o presidente Bolsonaro sempre tratou bem qualquer representante de Roraima que esteve em Brasília. "Quando vai uma autoridade daqui para Brasília, o presidente Bolsonaro tem que tratar bem qualquer representante, mas eu quero dizer que o Bolsonaro está no PL, no partido do Édio, e é com ele que nós vamos caminhar nessa campanha", esclareceu.

Ainda de acordo com Valdemar, o presidente Bolsonaro mandou um recado para o candidato Romero Jucá. "O que eu vi o Romero Jucá fazer para Roraima, eu nunca vi igual. Fez um trabalho que faz falta em Brasília para nós. O Bolsonaro falou: Valdemar, você tem que ir lá para Boa Vista conversar com Jucá porque nós precisamos de senadores que nem ele aqui em Brasília, porque sabe trabalhar, conhece o país", finalizou.

"Ninguém nunca precisou tirar foto comigo para receber uma cesta básica", disse Teresa.

Teresa criticou a forma de fazer política pelo atual grupo que comanda o estado. "Ninguém nunca precisou apertar a minha mão para que o filho tivesse vaga nas escolas. Ninguém precisou me pedir favor para receber uma licença ambiental, alvarás, nem títulos definitivos. Eu aprendi com meu pai a fazer a boa política, que é para todos, não para apenas alguns".

Enquanto governou Boa Vista por oito anos, milhares de famílias sempre receberam os apoios necessários, tanto com projetos sociais importantes, como, nas épocas mais difíceis, a exemplo da pandemia, com auxílio alimentar, com entrega de cestas básicas. Porém, Teresa nunca se promoveu às custas das necessidades das pessoas.

Sobre os próximos dias de campanha, Teresa ainda denunciou. "Eles que façam o que estão acostumados a fazer. Eles vão inventar coisas horríveis a meu respeito. Vão fazer o jogo sujo e ainda se orgulhar disso. Mandarão a polícia na minha casa, tentarão intimidar as pessoas que querem a mudança, mesmo assim vamos vencer".

Teresa deixou o governo de Boa Vista com 93% de aprovação popular



Em sua trajetória política, Teresa tem um importante legado como gestora pública e forte experiência como governante da capital Boa Vista, que concentra 70% da população de Roraima. Finalizou seu último mandato com 93% de aprovação popular e fez o seu sucessor, o prefeito Arthur Henrique, com 85% dos votos válidos, sendo o prefeito mais votado do Brasil.

Caíque Silva

Assessor de Comunicação

Pré-candidata ao Governo de Roraima – Teresa Surita

Contato: 95-98123-1751

FONTE Assessoria de Comunicação - Teresa Surita

SOURCE Assessoria de Comunicação - Teresa Surita