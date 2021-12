Em evento marcado por depoimentos emocionantes, CEO da Netglobe lança livro sobre executivos de tecnologia

O lançamento foi ancorado no hotel Gran Estanplaza, em São Paulo, com transmissão ao vivo no YouTube e participação de alguns executivos conectados através de videoconferência. "Esse livro é a realização de um sonho, e ver a receptividade das pessoas tornou tudo ainda mais emocionante", disse Batista no evento.

Participaram do evento, entre o presencial e o remoto, nomes como Daniel Vaz (Eneva), Djalma Carvalho (Schneider Electric), Fabio Mota (Raízen), José Furtado (Flex Atacarejo), Lísias Lauretti (Boston Consulting Group), Ricardo Miranda (Deloitte), Sandro Tavares (Midea Carrier), Humberto Shida (Unimed), Luzia Sarno (Grupo Fleury), Regina Pistelli, Alexandre Quinze (Trutec), Eduardo Marcelino (NovaAgri), Danilo Zimmerman (Dasa), Mauricio Cerri (Unimed), Naoe Yoshimoto (PwC), Vanderlei Soares (Hospital Care), Lilian Hoffmann (BP), Gilberto Caray (Pague Menos), Cesar Santos (Claro), Paulo Farroco (Carrefour), Rafael Tobara (Grupo Elfa), João Pilla (JBS), Marcos Sirelli (Porto Seguro), Tatiana Medina (Klabin), Décio Macedo (ABB), Fabio Faria (FSE Target), Leandro Roldão (Notre Dame), Agenor Leão (Natura), Claudio Salituro (Caixa Econômica Federal), Antônio Rodrigues (KPMG), Marcos Adam (Rodobens), Wandair Garcia (New Agent), Ronaldo Ribeiro (Cenibra) e Marcelo Carreras (Petrobras).

"Foi uma noite verdadeiramente especial. Reunimos muitas pessoas queridas e pudemos ver que existe muito em comum entre elas além da trajetória de sucesso", afirmou Renato Batista. "Muitos dos convidados se reconheceram nas histórias dos outros, e esse é um dos grandes méritos desse projeto", completou.

O lançamento também serviu como palco para um anúncio. No palco, Batista contou que já prepara a segunda edição do livro e até revelou nomes de alguns convidados da obra seguinte, como Joel Santiago (Marfrig), Luis Rogério (UHG), Angelo Figaro (Renault), Daniel Biaggio (Omega Energia), Lucio Rodrigues (Avery Dennison), Helder Kohs (Continental) e Jorge Cordenonsi (GRSA).

O livro decorre da Live50CIOs, projeto desenvolvido por Renato e pela Netglobe, empresa especializada em soluções para conectividade. Durante essa iniciativa, o executivo conversou com mais de 250 pessoas sobre assuntos como a reestruturação do ambiente corporativo pós-pandemia e os desafios para adoção do trabalho híbrido. Durante nove meses, foram realizadas 50 entrevistas para a construção do livro. Os convidados relataram histórias de vida e o que alicerçou suas trajetórias na tecnologia, dando à obra um caráter extremamente humanizado. Além disso, os textos são marcados pela fluidez e constroem um bom panorama de pontos que unem as pessoas que ocupam esse cargo.

Sobre a Netglobe

A Netglobe foi fundada em 2002 e é especialista em soluções de comunicação digital. Com quase 60 funcionários no Brasil, a empresa é referência de mercado nos pilares de colaboração, lives & webinars e workplace. Possui entre seus principais parceiros de tecnologia empresas como Barco, Cisco, Logitech, Microsoft, Poly e Zoom. É fundadora do Live50CIOs, evento que já reuniu mais de 200 profissionais do setor para promover os debates sobre tendências de negócios e do futuro do trabalho. Sediada em Campinas, SP, a empresa atua nacionalmente e apoia as unidades internacionais das multinacionais brasileiras em outros países.

