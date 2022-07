Em meio a importante foco no mercado e modernização da marca, vendas internacionais da GAC MOTOR saltam 84% no primeiro semestre de 2022

Graças à implementação consistente da GAC MOTOR do espírito de habilidade técnica da marca, em 2022 vários modelos da GAC MOTOR apresentaram um bom desempenho internacional, e novas lojas foram abertas em vários mercados estrangeiros.

Na Nigéria, a GAC MOTOR fechou um acordo com o governo estadual de Lagos em março deste ano para fornecer mil veículos para o projeto Lagride de transporte público, com o objetivo de ajudar a aumentar as opções de emprego e de transporte locais.

A GAC MOTOR se tornou uma patrocinadora de ouro da edição de 2022 da Copa Chile, o maior torneio de futebol do país, pelo segundo ano consecutivo. Em maio deste ano, a GAC MOTOR também se tornou uma parceira estratégica de primeira linha do Colo-Colo, o lendário clube de futebol do Chile.

Estreia dos principais modelos no cenário global

Após sua estreia na Arábia Saudita em junho deste ano, o All New GS8 foi lançado, em seguida, nos mercados do Oriente Médio. A combinação de carroceria elegante, cabine luxuosa e tecnologia inteligente foi adicionada à diversificada linha de produtos da região. Apresentações do All New GS8, incluindo um editoral na Vogue e um teaser em outdoor 3D divulgado na Arábia Saudita, também receberam ampla cobertura.

Em julho deste ano, a GAC MOTOR também apresentou o All New GS4 ao mercado da América do Sul. Com seu design moderno, que combina elementos esportivos e inteligentes, o modelo foi bem recebido na região.

Em 2022, a GAC MOTOR também apareceu em muitas exposições regionais, como a Manila International Motor Show, Bolivia Expo Auto, Kuwait Motor Show e Ecuador Expo China Business. A marca continua se comunicando de perto com os clientes em cada região.

Melhoria geral dos serviços

No primeiro semestre de 2022, a GAC International realizou melhorias em cinco grandes áreas, incluindo produtos, serviços e comunicações. A marca melhorou a linha de produtos internacional, expandiu o negócio de KD no exterior, otimizou o site oficial e a estratégia de conteúdo social, concentrou-se no treinamento das equipes de vendas e aprimorou o sistema de garantia dos serviços.

A GAC MOTOR se empenha para implementar o valor central de sua marca – espírito de habilidade técnica – e continuará a se dedicar a oferecer uma experiência de mobilidade agradável aos usuários globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1865353/1.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR