Em meio à pandemia, Associação recruta dezenas de novos doadores de sangue durante campanha

O objetivo da campanha é conscientizar a população sobre a necessidade de doar sangue, além de incentivar a ação efetiva. Os "bondes da solidariedade" acontecem semanalmente com pequenos grupos de 10 a 12 pessoas. Além de arregimentar os doadores, a Associação também promove palestras para preparar os doadores, e providencia o transporte. "Hoje contamos com doações de empresários e pessoas físicas para cobrir estes custos, mas, em breve, queremos adquirir uma van da própria Associação", afirma Sergio Valentim, presidente da ADVS-SP.

A campanha, que começou como uma ação entre amigos, teve efeito multiplicador, e hoje já atinge dezenas de pessoas através das midias sociais e do trabalho dos voluntários. "Começamos a ação com pessoas do meu círculo pessoal, amigos e empresários, além dos colaboradores da própria Associação", explica Sergio Valentim. "A forma que usamos para trazer e convencer esses cidadãos a doarem, no início, foi o famoso 'boca a boca'. Uma pessoa que doou trouxe mais um amigo, que trouxe a esposa e assim sucessivamente", completa.

Para ser doador, é preciso ter entre 18 e 60 anos, estar bem de saúde, pesar no mínimo 50kg e não estar em jejum. Quem tiver interesse em contribuir com a ação, deve procurar a Associação que fica responsável por todos os trâmites como agendamento e até mesmo transporte para a realização da doação, que acontece no Hospital Regional de Osasco. Para outras regiões, a população tem a opção de fazer o cadastro através do site oficial da instituição: www.advssp.org.br, que encaminhará os doadores para o Hemocentro mais próximo da localidade do doador.

Dados anteriores - O resultado negativo de doações de sangue ocorreu após o isolamento social imposto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), como uma das principais medidas de prevenção ao novo coronavírus. Ainda de acordo com o presidente, a queda foi de 60% aproximadamente, durante esses três meses. "Se não realizássemos essa intensificação na campanha, teríamos um resultado ainda mais negativo com a queda das doações", afirma Sérgio.

Mesmo antes da Pandemia, as doações no estado de São Paulo já não foram boas devido às férias que aconteceram em janeiro e fevereiro deste ano. Além disso, com o aumento dos casos de dengue, a demanda por transfusões de sangue também aumentaram. "Os hemocentros não têm estoque e isso nos preocupa. Ajudar o próximo é sempre um ato de amor. Então se você pode doar, não perca tempo, por que sua contribuição pode salvar até quatro vidas", finaliza o presidente.

Serviço

Associação dos Doadores Voluntários de Sangue do Estado de Sao Paulo (ADVS-SP)

Endereço: Estrada do Capuava, 4.421 - Bloco B - Sala 121 - Paisagem Renoir - 06715410 Cotia, Tel.: (11) 3090-4283 / (11) 93351-8937

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1172136/Doadores_volunt_rios_ADVS_SP.jpg?p=original

FONTE Associação dos Doadores Voluntários de São Paulo (ADVS-SP)

