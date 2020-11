Em novo formato 100% On-line, a 12ª edição da Maratona Mundial de Voluntariado Stop Hunger tem a missão de combater a fome e a má nutrição

SÃO PAULO, 20 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em continuidade à missão no combate à fome e má nutrição, o Instituto Stop Hunger realiza a 12ª edição do Servathon, maratona mundial de voluntariado Stop Hunger para arrecadação de fundos, no período de 5 de novembro a 18 de dezembro. Excepcionalmente este ano, por conta da pandemia de Covid-19, o evento será 100% online.

Nesta edição especial, a contribuição para a campanha se dá por meio de doações financeiras na conta do Instituto Stop Hunger, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, criada e mantida pela Sodexo. Todo o valor arrecadado será revertido integralmente em cestas básicas digitais, através dos cartões Alimentação Stop Hunger, que serão direcionados para cerca de 70 ONGs cadastradas de diversas regiões do país.

Durante a pandemia, o Instituto Stop Hunger trabalhou exclusivamente com o apoio da Assistência Emergencial. Entre março e setembro e em parceria social com diversas empresas, apoiaram cerca de 305.705 mil pessoas e suas famílias, por meio da distribuição de 61.141 cestas básicas digitais. O valor total envolvido nessas parcerias sociais, em apoio de assistência emergencial ultrapassou a marca de R$ 23.500.000,00.

Agenda

Além da arrecadação de recursos financeiros, a e-Servathon 2020 busca sensibilizar e engajar o público sobre a importância de prestar serviços voluntários. Nesta linha, dando continuidade a pauta social, está previsto para 26 de novembro, às 16 horas, a realização do Conexões, live realizada em parceria com a área de inovação da Sodexo Benefícios e Incentivos, cujo tema será o cenário da fome no Brasil.

A transmissão ao vivo será em formato de painel e contará com a presença de Daniel Balaban, diretor do WFP - World Food Programme no Brasil, Andreia Dutra, Presidente da Sodexo On-site e do Instituto Stop Hunger Brasil e Fernando Cosenza, Vice-Presidente de Marketing da Sodexo Benefícios e Incentivos e coordenador da Stop Hunger para o Brasil.

Em 2019, o Servathon arrecadou 255 toneladas de alimentos para 316 ONGs beneficiadas, em parceria com 403 empresas. Foram mais de 54 mil voluntários e mais de 10 mil refeições servidas.

SOBRE A SODEXO

Fundada em 1966 por Pierre Bellon, em Marselha, a Sodexo é líder global em serviços que melhoram a qualidade de vida, um fator essencial para o desempenho dos indivíduos e das organizações. Presente em 64 países, a Sodexo atende 100 milhões de consumidores todos os dias por meio de uma combinação exclusiva de Serviços On-site, Serviços de Benefícios e Incentivos, além de Serviços Pessoais e Domiciliares. Por meio de mais de 100 tipos de serviços, a Sodexo proporciona aos clientes uma oferta integrada desenvolvida em mais de 50 anos de experiência: serviços de alimentação, recepção, manutenção e limpeza, até gestão de equipamentos e instalações; desde cartões de benefício e programas que promovem o engajamento de colaboradores por meio de soluções que simplificam e melhoram sua gestão de despesas e mobilidade, até assistência residencial, creches e serviços de concierge. O sucesso e desempenho da Sodexo são pautados em sua independência, no modelo de negócio sustentável, e na capacidade de desenvolver e incentivar a participação de seus 420 mil colaboradores por todo o mundo.

Sobre o Stop Hunger

Atualmente, o Stop Hunger é uma força de liderança global na luta contra a fome e a má nutrição, sustentavelmente, e com mais de 23 anos de compromisso.

No Brasil desde 2003, diversas iniciativas Stop Hunger têm sido realizadas de maneira consistente e com importantes contribuições. Com o objetivo de expandir sua atuação, em 2015 constitui-se o Instituto Stop Hunger no país. Uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos, que envolve os stakeholders da Sodexo, engajando colaboradores, clientes, usuários, estabelecimentos credenciados e fornecedores e membros da sociedade em geral, com o objetivo de fortalecer a nossa atuação na causa STOP Hunger no país e contribuir na melhoria da qualidade de vida de pessoas menos favorecidas.

FONTE Sodexo

SOURCE Sodexo