Em parceria com a Eólica Branding e Inovação, Amigos da Poli conquista maior engajamento e aumento expressivo nas doações

Para o Amigos da Poli, primeiro e maior fundo patrimonial ligado a uma universidade no país (Poli-USP), a estruturação da estratégia de marca e do modelo de atuação se traduziu em maior engajamento e aumento significativo das doações, com a implementação de um planejamento de comunicação estruturado desenvolvido pela Eólica, consultoria de branding e inovação.

Fundada em 2011, hoje a associação sem fins lucrativos já registra mais de 4.500 doadores, 33 milhões de reais em doações, 191 projetos apoiados e, pelo menos, sete mil alunos impactados positivamente.

Parceira do Amigos da Poli desde a sua criação, a Eólica desenvolveu a primeira identidade visual da organização e os materiais de comunicação. Na sequência, criou uma estratégia de marca e de modelo de doações, baseada em pesquisa qualitativa com os diversos públicos-alvo da entidade. Na etapa mais recente do trabalho, modernizou a identidade visual, acompanhando o novo momento da

"A marca é viva, está em constante transformação, por isso é importante acompanhá-la e cuidar dela em seus diversos momentos", explica Nicole Unger, diretora criativa da Eólica. "O branding ajuda a construir a reputação da organização, fortalece a marca ao longo do tempo e estabelece relacionamentos sólidos com o público-alvo, baseado em sinergia de propósitos e credibilidade", acrescenta. "Permite que a empresa ou entidade defina objetivos a longo prazo e desenvolva ações de comunicação mais direcionadas, sempre mantendo um constante olhar para o contexto do momento presente, justamente para estar alinhada às mudanças sociais e à expansão dos negócios", diz.

Acompanhando pessoalmente desde 2009 o surgimento da primeira ideia e o crescimento do Amigos da Poli,, Nicole conta que foi a primeira vez que revisou uma marca que ela mesma havia criado, o que tornou essa experiência muito enriquecedora.

"A equipe da Eólica trabalhou no desenvolvimento de uma identidade mais moderna que respeita toda a história e o legado do Fundo. Fico muito contente com esse novo momento da associação, por ter chegado onde chegou, por ter feito parte desta história e por querer continuar fazendo parte por muitos anos que estão por vir!", completa a diretora.

Sobre o Amigos da Poli

Fundado em 2011 e primeiro e maior fundo patrimonial ligado a uma universidade no Brasil, o Amigos da Poli tem como missão desenvolver o potencial dos alunos e alunas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, contribuindo com a excelência de suas formações. Funciona por meio de uma associação privada, sem fins lucrativos, que toma conta do fundo patrimonial. Os rendimentos são usados para apoiar projetos da comunidade politécnica que contribuam com a formação dos alunos como profissionais e cidadãos. Usando apenas os rendimentos, mantém o valor principal do fundo patrimonial e perpetua sua missão, fomentando a inovação e a educação de ponta na Poli-USP, incentivando a engenharia e acreditando que educação e tecnologia são capazes de transformar uma sociedade. Saiba mais em https://www.amigosdapoli.com.br/

Sobre a Eólica

Consultoria especializada em Branding e Inovação, a Eólica é uma empresa 100% brasileira que acredita no poder transformador das marcas. Com uma metodologia única, que integra pesquisa, estratégia e design, promove experiências positivas e inovadoras na vida das pessoas, nos negócios e nos ambientes. Apoiada por multidisciplinaridade, conhecimento e processos colaborativos, gera energia criativa e movimento para a elaboração de projetos com resultados concretos e impacto social positivo, abrangendo serviços de inovação com design thinking, estratégia de marca, naming, identidade visual e verbal e experiência da marca. Acesse www.grupoeolica.com.br

Informações para a imprensa – Fibra Comunicação

Cristina Lins 11 97494-6198 / [email protected]

Leila Bonfietti Lima 19 99732-0385 / [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760978/time_E_lica_Consultoria.jpg

FONTE Eólica Branding e Inovação

SOURCE Eólica Branding e Inovação