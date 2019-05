Em parceria com a iHeartMedia, o Edifício Empire State ilumina a Fundação Robin Hood com um espetáculo de Shawn Mendes de música e luzes

NOVA YORK, 13 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Em parceria com a iHeartMedia, o Edifício Empire State anunciou hoje que as mundialmente famosas luzes de sua torre brilharão em comemoração à Fundação Robin Hood – a maior organização de combate à pobreza de Nova York –, assim como o seu evento beneficente de 2019, na segunda-feira, dia 13 de maio, com um espetáculo de música e luzes, com o último sucesso do cantor/compositor duas vezes indicado ao Grammy Award, Shawn Mendes, "If I Can't Have You". O show de luzes do edifício, projetado pelo renomado designer de iluminação Marc Brickman, será cronometrado com a apresentação ao vivo de Shawn Mendes, no show beneficente da Fundação Robin Hood, que acontecerá no Javits Center, em Nova York, e simultaneamente transmitido pela estação Z100 da iHeartMedia (Cidade de Nova York) às 22h:30m do horário da costa leste dos EUA.

"Desde 2008, o Edifício Empire State tem sido um guia de apoio à Fundação Robin Hood e seus esforços diários para combater a pobreza na nossa cidade", disse Anthony E. Malkin, presidente e diretor executivo da Empire State Realty Trust. "Este ano, em parceria com a iHeartMedia e Shawn Mendes, ampliaremos o impacto da Fundação visualmente e por meio das ondas de rádio, ao iluminarmos sua missão em Nova York e no mundo todo".

No início deste mês, Shawn Mendes, cantor e compositor, ganhador de vários discos de platina e indicado ao GRAMMY, lançou seu último single "If I Can't Have You" na Z100. Vendeu mais de 15 milhões de álbuns e 100 milhões de singles no mundo e acumulou mais de 20 bilhões de transmissões de suas músicas e 5 bilhões de visualizações no YouTube. Concluiu duas turnês mundiais com mais de um milhão de ingressos vendidos, esgotando locais lendários no mundo todo em minutos. Seu Shawn Mendes: a turnês, que começou em março de 2019, tem mais de 100 datas atualmente anunciadas, no Reino Unido, na Europa, na América do Norte, América Latina, Ásia e Austrália/Nova Zelândia. Superou o "21 Under 21" da Billboard, em 2017, e foi destaque na Forbes "30 Under 30", "25 Under 25" do Spotify, e "The Influential Teens", da Time Magazine, por quatro anos consecutivos.

"Na noite de segunda-feira, Shawn Mendes se tornará um nova-iorquino honorário, e a iHeartMedia orgulha-se de se unir ao Edifício Empire State, destacando o generoso apoio de Shawn para ajudar a Fundação Robin Hood a combater a pobreza na nossa cidade", disse John Sykes, presidente de negócios de entretenimento da iHeartMedia.

A Robin Hood é a maior organização contra a pobreza da cidade de Nova York. Trabalha com mais de 200 das organizações sem fins lucrativos mais impactantes, com o objetivo de tirar famílias da pobreza. Seu evento beneficente anual, o que mais angaria fundos sem fins lucrativos nos EUA, reúne quase 4.000 líderes do país todo para alimentar e apoiar o trabalho da Fundação.

"Nosso evento beneficente anual é uma maneira poderosa de unir a cidade, em apoio ao nosso impacto e à nossa missão de ajudar indivíduos e famílias a sair da pobreza de forma sustentável", disse Wes Moore, diretor executivo da Fundação Robin Hood. "Estamos orgulhosos e empolgados de poder comemorar com a cidade toda e ter um grupo tão incrível de parceiros e apoiadores no trabalho essencial de ajudar os nova-iorquinos a alcançar a estabilidade econômica".

Um vídeo de todo o show de luzes com a participação especial de Shawn Mendes será postado no canal do Edifício Empire State, no YouTube (www.youtube.com/esbnyc) e na página do Facebook (www.facebook.com/empirestatebuilding), imediatamente após o evento, para que todo o mundo possa vê-lo.

Sobre o Edifício Empire State

Elevando-se a 443 m, na região central de Manhattan (da base até a antena), o Edifício Empire State, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e comodidades, o Edifício Empire State atraiu inquilinos de alto nível, de inúmeros setores de todo o mundo. Foi eleito o destino de viagem mais popular do mundo, em um estudo conduzido pela Uber, além de ter sido nomeado o edifício favorito dos Estados Unidos, em uma pesquisa conduzida pelo Instituto Americano de Arquitetos. Para obter mais informações sobre o Edifício Empire State, visite o site www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Sobre a Empire State Realty Trust

A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), uma das principais empresas de investimento imobiliário (REIT), é proprietária, gerencia, opera, adquire e reposiciona imóveis comerciais e de varejo em Manhattan e na região metropolitana de Nova York, incluindo o Edifício Empire State, o "edifício mais famoso do mundo". Com sede na cidade de Nova York (NY), o escritório da empresa e o portfólio de varejo abrangiam 938.000 milhões de metros quadrados de locação, em 31 de março de 2019, composto por 873.000 milhões de metros quadrados de locação, em 14 propriedades, dentre elas, nove em Manhattan, três no condado de Fairfield (Connecticut) e duas em Westchester (Nova York) e, aproximadamente, 65.000 metros quadrados de locação no portfólio de varejo.

Sobre a iHeartMedia:

A iHeartMedia é a principal empresa de áudio dos Estados Unidos, alcançando nove de cada dez americanos todo mês e, com seu 1/4 de bilhão de ouvintes mensais, tem alcance maior do que qualquer outra empresa de mídia nos EUA. A posição de liderança da empresa em áudio se estende por inúmeras plataformas, incluindo 850 estações de transmissão ao vivo, seu serviço digital iHeartRadio, disponível em mais de 250 plataformas e 2.000 dispositivos, dentre eles, alto-falantes inteligentes, smartphones, TVs e consoles de jogos, por meio de seus influenciadores, no âmbito social, em eventos icônicos de música ao vivo de marca, além de podcasts, sendo a principal editora de podcasts. A iHeartMedia também lidera a indústria de áudio em tecnologia de análise e atribuição para seus parceiros de marketing, usando dados de sua imensa base de consumidores. A empresa é uma divisão da iHeartMedia, Inc. (PINK: IHRTQ). Visite o site iHeartMedia.com, para obter mais informações sobre a empresa.

Sobre a Fundação Robin Hood:

Fundada em 1988, a Fundação Robin Hood encontra, alimenta e cria as soluções mais impactantes e escalonáveis, tirando famílias da pobreza, na cidade de Nova York, com modelos que podem funcionar no país todo. A Fundação investe mais de US$ 100 milhões, anualmente, para fornecer serviços jurídicos, moradia, refeições, treinamento em desenvolvimento de capacidade de trabalho, programas educacionais e muito mais para famílias em situação de pobreza na cidade de Nova York. Também acompanha todos os programas com métricas rigorosas e, uma vez que o Conselho administrativo da Fundação cobre todas as despesas operacionais, 100% de todas as doações vão diretamente para a luta contra a pobreza. Saiba mais no site www.robinhood.org e siga a Fundação Robin Hood no Facebook, no Twitter e no Instagram.

