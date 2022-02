Em Qingdao: Explore a vibração do Festival da Primavera

QINGDAO, China, 14 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Desde a arte feita com papel cortado até os tambores de Jiaodong, dos costumes tradicionais de Ano Novo até o jantar de Ano Novo, amigos estrangeiros da Alemanha usaram perspectivas únicas para mostrar o Festival da Primavera chinês para o mundo, promovendo a cultura chinesa e compartilhando as lembranças preciosas do povo de Qingdao.

