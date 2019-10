Em suas marcas: a Maratona Internacional Yango de Xi'an de 2019 começa em 20 de outubro

"Estamos muito contentes em ver tantos corredores se reunindo em Xi'an para participarem desse evento fantástico", disse Xiao'an Qiang, vice-secretário executivo geral do Comitê da Maratona Yango e vice-prefeito de Xi'an. "Sendo uma das mais populares competições de maratona da China, em 2018 recebemos 30.000 corredores de 30 países e regiões. Aproveitando essa oportunidade, gostaríamos de apresentar a cidade de Xi'an para os visitantes e para o mundo, através da troca de cultura e esportes".

Estabelecendo uma parceria com o Comitê Organizador da Maratona de Bangkok na Tailândia, o evento receberá dez corredores da Tailândia. Também, os participantes da maratona de Xi'an têm a oportunidade de obter classificação para entrada direta na Maratona de Bangkok.

Agora em sua terceira edição, o evento irá entreter seus competidores com uma combinação de destinos turísticos históricos e paisagens modernas. Os corredores da maratona completa iniciarão a corrida a partir do Portão Yong Nong, o portão ao sul da antiga cidade de Xi'an e passarão por pontos tais como a Torre do Sino, o Pagode do Grande Ganso Selvagem e a Universidade Jiaotong de Xi'an, antes de alcançarem a linha de chegada no Parque da Herança Nacional no Palácio Daming.

A Maratona Internacional Yango de Xi'an é também a primeira a usar a tecnologia 5G. O evento utiliza orientação por robô inteligente, medalhas de realidade aumentada (RA), câmera 5G em nuvem e uma solução de transmissão ao vivo utilizando realidade virtual (RV) durante toda a competição.

A conscientização sobre o esporte será aumentada ainda mais através de uma série de eventos satélite, incluindo uma meia maratona em torno das universidades, um desafio fora da estrada em Qinling e eventos de corridas na cidade durante todo o ano.

As inscrições para o evento estão agora abertas no site oficial www.xian42195.com.

Sobre Xi'an

Xi'an, a capital da província Shaanxi no oeste da China, é um destino turístico internacional com mais de 3.000 anos de história e atrações de renome mundial como os Guerreiros e Cavalos de Terracota e sua antiga Muralha da Cidade. A cidade, chamada de "museu a céu aberto da China", foi o ponto de partida da Rota da Seda, uma antiga rede de rotas estabelecida oficialmente durante a Dinastia Han da China, a qual conectava o oriente e o ocidente através do comércio.

