Em vídeo de tendências, Bama Tea mostra como a nova tecnologia está atualizando o setor chinês de chá

SHENZHEN, China, 14 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Recentemente, Amy, uma popular video blogger australiana, visitou a sede de uma das mais famosas casas de chá da China, a Tieguanyin. O vídeo de Amy foi filmado nos campos de chá e na fábrica da Bama Tea Co., Ltd. (conhecida como "Bama" ou "Bama Tea"), no condado de Anxi, província de Fujian. No vídeo, a Bama Tea mostrou como a tecnologia moderna está revolucionando a tradição milenar da fabricação de chá. Até agora, o vídeo teve dezenas de milhares de visualizações de pessoas procurando conhecer o setor chinês de chá e as metodologias modernas de gestão de cultivo inteligente.

O vídeo mostra que a tecnologia moderna é usada em todas as fases de cultivo e fabricação de chá nos campos e fábricas da Bama para garantir a qualidade e eficiência consistentes do produto.

O gerente de campo da Bama Tea mostrou a Amy algumas das automações empregadas nos campos e na produção como, câmeras de alta potência que monitoram o estado dos campos de chá à distância, bem como uma estação climática para medir chuva, luz solar, qualidade do ar, temperatura do solo e umidade. Amy também observou pequenos painéis solares instalados nos campos que são carregadas de energia durante o dia e emitem luz azul à noite para manter as pragas afastadas.

Além do alto grau de monitoramento e prevenção de pragas nos campos, a automação é um componente importante no processamento do chá. Para a remoção de impurezas, a Bama Tea emprega um sistema infravermelho de classificação de qualidade totalmente automático, equipado com roletes eletrostáticos que removem as impurezas e detector de metais para ajudar a remoção eficiente de vestígios de impurezas no chá cru e resultar em um produto de alta qualidade.

Muitos robôs inteligentes são utilizados nas fases de embalagem e transporte de chá para economizar mão de obra e tempo e, ao mesmo tempo, reduzir o contato entre as mãos humanas e o chá.

Ao comentar sobre o uso da tecnologia, Amy observou: "Eu a considero muito fascinante porque o chá como um conceito existe na China há mais de mil anos sem muitas mudanças aqui ou ali. Mas, nas últimas décadas, com novas tecnologias e avanços científicos, as coisas estão certamente mudando para melhor."

Na seção de comentários, as pessoas também mostraram surpresa com o nível de automação, e uma comentou: "Muito informativo e surpreendente ver as fábricas de chá da China com uma tecnologia tão alta e como os robôs são empregados normalmente na linha de produção". Outro comentário: "E bom ver como a China conseguiu aplicar a tecnologia para melhorar vidas."

Bama Tea é uma das marcas mais apreciadas associadas ao chá de Tieguanyin e foi criada pelo lendário Wang Wenli, herdeiro do chá de Tieguanyin da 13ª geração. Como marca líder da cadeia de chá chinesa, a Bama tinha mais de 2.600 lojas na China em 31 de dezembro de 2021, e o Anxi Tieguanyin, um dos principais produtos da marca, lidera as vendas em todo o país por 13 anos consecutivos.

Para mais informações, acesse: https://www.bamatea.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897506/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897507/image_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1897508/image_3.jpg

FONTE Bama Tea

SOURCE Bama Tea