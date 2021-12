Emaar accueille 2022 avec des festivités de la Saint-Sylvestre sensationnelles au centre-ville de Dubaï

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 31 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Emaar, la société de développement immobilier émiratie mondialement reconnue, a organisé une célébration du Nouvel An grandiose dans le centre-ville de Dubaï pour commencer 2022 en beauté. À la hauteur de son thème « Eve of Wonders », Emaar a présenté une merveilleuse féérie visuelle, extravagante de pyrotechnie, chorégraphiée dans un spectacle de lumière et de laser animé sur l'énorme façade LED du Burj Khalifa, et synchronisé avec la fontaine de Dubaï.

Le Burj Khalifa et le ciel de Dubaï ont été illuminés par un spectacle sans pareil, sous les yeux du monde entier, puisqu'environ trois milliards de personnes ont suivi l'événement emblématique, en faisant l'une des célébrations de la Saint Sylvestre les plus regardées au monde.

« Emaar est fier de mettre en avant la créativité, l'ingéniosité et l'innovation de Dubaï devant un public international, non seulement dans le cadre des célébrations du Nouvel An, mais aussi avec les démonstrations d'envergure internationale que nous créons toute l'année. Inspirés par ses dirigeants visionnaires, les Émirats arabes unis ont connu une croissance considérable au cours des 50 dernières années, et Emaar est impatient de contribuer à aider la nation à atteindre les nombreux autres jalons qui se présenteront au cours des cinquante prochaines années », a déclaré Mohamed Alabbar de la société Emaar.

Comme toujours, la santé et la sécurité de tous les participants à Emaar NYE 2022 étaient la priorité numéro un des organisateurs, et la soirée s'est déroulée sans heurts grâce aux immenses efforts collaboratifs de tous les participants. Le succès de cet événement emblématique a été rendu possible grâce au soutien et aux conseils des dirigeants des Émirats arabes unis, des autorités de Dubaï, du ministère du tourisme et du commerce de Dubaï, de l'Autorité des routes et des transports, de la police de Dubaï, de la protection civile de Dubaï, de l'Autorité sanitaire de Dubaï, et de tous les membres du comité de sécurité des événements, ainsi que de toutes les équipes d'Emaar et des entrepreneurs et bénévoles d'Emaar.

Emaar a également annoncé qu'il prolongeait l'affichage de son écran laser et lumière, le plus puissant de tous les temps : les visiteurs peuvent désormais l'admirer quotidiennement sur la tour Burj Khalifa jusqu'au 31 mars.

