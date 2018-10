Emaar : avec l'emblématique Dubai Creek Tower et Dubai Square, Dubai Creek Harbour s'apprête à enregistrer une hausse record de 30 à 40 % du prix des propriétés

Présentant des attractions emblématiques telles que la Dubai Creek Tower et Dubai Square, la métropole commerciale de l'avenir récemment dévoilée, la prestigieuse promotion immobilière au bord de l'eau de l'historique Dubai Creek est en bonne voie pour établir de nouvelles références en termes de valorisation et de retour sur investissement. Cela fait des lancements résidentiels de Dubai Creek Harbour (Port de Dubai Creek) un achat irrésistible pour les investisseurs.

Comparer la valorisation des prix de l'immobilier dans le centre-ville de Dubaï avec les développements voisins montre clairement la valeur remarquable que les investissements dans le projet Dubai Creek Harbour apporteront également aux clients. Depuis l'ouverture du Dubai Mall et l'inauguration officielle du Burj Khalifa, les résidences du centre-ville de Dubaï ont enregistré une valorisation continue des prix de l'immobilier, tant sur les marchés primaires que sur les marchés secondaires.

Emplacements résidentiels les plus recherchés de Dubaï, les logements du centre-ville de Dubaï qui ont été développées par Emaar n'ont cessé de connaître une forte réponse des investisseurs et du marché. Les rapports de marché de juillet 2018 montrent que le prix moyen au pied carré des propriétés résidentielles dans le centre-ville de Dubaï était 38 % supérieur à celui des promotions résidentielles du quartier d'affaires Business Bay.

Selon les estimations du marché, Dubai Creek Harbour devrait connaître une valorisation similaire ou supérieure du prix de ses biens immobiliers. Cela se doit à la Dubai Creek Tower, une tour d'observation emblématique qui devrait accueillir des millions de visiteurs chaque année. Dubai Square devrait également être un moteur pour la propriété résidentielle dans cet immense développement. Occupant une superficie de 2,6 millions de mètres carrés (environ 30 millions de pieds carrés), ce sera un quartier commercial, hôtelier et résidentiel stupéfiant pour l'avenir.

Les premiers espaces résidentiels dans Dubai Creek Harbour seront livrés l'année prochaine et les avancées de la construction vont renforcer la confiance des investisseurs. Dubai Creek Harbour sera la destination d'un certain style de vie la plus proche pour les millions de visiteurs qui passeront par l'aéroport international de Dubaï. Non seulement l'endroit offrira ses atouts aux trois millions d'habitants de Dubaï, mais il sera également une destination tendance privilégiée pour les investisseurs fortunés dans un secteur géographique circonscrit à quatre heures de vol de l'émirat.

