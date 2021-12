Emaar dá as boas-vindas a 2022 com celebrações sensacionais da "Eve of Wonders" (Véspera de Maravilhas) de Ano Novo no centro de Dubai

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 31 de dezembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Emaar, empresa de desenvolvimento imobiliário integrada e reconhecida globalmente dos Emirados Árabes Unidos, realizou uma comemoração monumental de réveillon no centro de Dubai para receber 2022 em grande estilo. Transformando em realidade seu tema "Eve of Wonders", a exibição da Emaar proporcionou um espetáculo visual maravilhoso de fogos de artifício coreografados com uma apresentação de luzes e laser que ganhou vida na imensa fachada de LED do Burj Khalifa, sincronizada com a fonte de Dubai.

Com o mundo assistindo, o Burj Khalifa e o céu de Dubai foram iluminados com uma exibição diferente de todas as outras, enquanto aproximadamente três bilhões de pessoas sintonizaram para assistir ao evento icônico, tornando-se uma das comemorações de Ano Novo mais assistidas do mundo.

"A Emaar tem orgulho de mostrar a criatividade, a engenhosidade e a inovação de Dubai a uma audiência global, não apenas em nossas comemorações da véspera de Ano Novo, mas também por meio das experiências de primeira classe que criamos durante todo o ano. Inspirado por seus líderes visionários, nos últimos 50 anos, os Emirados Árabes Unidos atingiram um grande crescimento, e a Emaar está animada para desempenhar nosso papel em ajudar o país a alcançar muitos outros marcos nos próximos 50 anos", disse Mohamed Alabbar da Emaar.

Como sempre, a saúde e a segurança de todos presentes na Emaar NYE 2022 foi a prioridade número um dos organizadores, e a noite transcorreu tranquilamente graças aos imensos esforços colaborativos de todos os envolvidos. O sucesso do evento icônico foi possível graças ao apoio e à orientação da liderança dos Emirados Árabes Unidos, das autoridades de Dubai, do Departamento de Turismo e Comércio de Dubai, da Autoridade de Transporte e Estradas, da polícia de Dubai, da defesa Civil de Dubai, da autoridade de saúde de Dubai e de todos os membros do Comitê de Segurança de Eventos, juntamente com toda a equipe da Emaar, prestadores de serviços contratados e voluntários da Emaar.

A Emaar também anunciou a extensão da sua mais poderosa exibição de luz e laser da história, que os visitantes agora podem desfrutar diariamente no Burj Khalifa até 31 de Março.

