Emaar engage Lykke AG, un acteur chevronné du secteur de la chaîne de blocs, pour proposer à ses clients et partenaires le jeton de la communauté Emaar

DUBAÏ, ÉAU, 12 mars 2019 /PRNewswire/ -- Le groupe Emaar marque une première dans le secteur en exploitant le potentiel considérable de la technologie « blockchain » (chaîne de blocs) et pour proposer le jeton de la communauté Emaar à ses clients et partenaires d'ici la fin de l'année.

Cette nouvelle montre à quel point Emaar s'intéresse à l'innovation et souhaite apporter l'expérience la plus complète en matière de service client, de fidélisation et de référencement de ses activités pour améliorer la satisfaction du client, la croissance et la rentabilité.

Emaar a vu son chiffre d'affaires augmenter de 37 % en 2018, pour atteindre 7 milliards USD, et la valeur de sa marque a grimpé de 39 %, pointant désormais à 2,7 milliards USD, ce qui la place dans le monde au rang des plus grandes.

Promoteur de l'emblématique Burj Khalifa, du Dubai Mall, de l'Opéra de Dubaï, de la Fontaine de Dubaï et d'autres communautés haut de gamme axées sur le mode de vie, il s'agit aussi de la plus grande société immobilière au monde en dehors de la Chine et de la plus importante en termes de capitalisation boursière dans la région MENA au sein de l'indice MSCI EM.

Grâce au jeton de la communauté Emaar, les clients et parties prenantes d'Emaar bénéficieront d'un système complet de parrainage et de fidélisation à l'échelle du groupe, cimentant par là-même le caractère mondial de la marque et ouvrant potentiellement l'expérience Emaar à des milliards d'internautes.

Il s'agira de l'un des premiers jetons de référence et de fidélité au monde donnant accès à un écosystème opérationnel existant, d'une valeur approchant les 10 milliards USD. Une première offre de monnaies sera envisagée en Europe dans les 12 mois qui suivront le lancement opérationnel interne de la plateforme.

La société Lykke AG, basée en Suisse, dirige la construction technologique du jeton de la communauté Emaar basée sur la blockchain Ethereum et la norme de jetons ERC20. Le jeton sera transférable sur l'ensemble de l'écosystème mondial Emaar, y compris l'immobilier, les centres commerciaux, l'hôtellerie, le divertissement, la gestion d'installations et les achats en ligne.

Mohamed Alabbar, Président d'Emaar, a déclaré à ce propos : « Nous nous efforçons sans cesse d'étendre notre portée, de renforcer notre croissance et d'élargir l'expérience d'Emaar. Nous nous sommes lancés dans le monde numérique tout en continuant à construire les structures physiques les plus avancées et les plus innovantes. Nous nous servons des deux pour ravir et faire profiter nos clients et parties prenantes du monde entier ».

Richard Olsen, Fondateur et PDG de Lykke, a déclaré : « Nous avons développé une infrastructure technologique de pointe qui peut être utilisée par le grand public afin de soutenir notre conviction fondamentale selon laquelle tous les utilisateurs de mobiles et les internautes doivent pouvoir participer à l'activité économique, quelle que soit la part de leur contribution. Nous sommes ravis de nous appuyer sur notre expérience et notre savoir-faire pour soutenir la mission d'Emaar ».

Contact :

Kelly Home

ASDA'A BCW

+971-4-4507-600

kelly.home@bcw-global.com

SOURCE Emaar