Emaar Hospitality Group abrirá este ano 5 novos hotéis em Dubai

Dois hotéis serão inaugurados com a marca Address Hotels + Resorts – ambos em Downtown Dubai: o Address Fountain Views e o Address Sky View. Os novos hotéis a serem inaugurados com a marca Vida Hotels and Resorts são o Vida The Hills e o Vida Harbour Point. A nova propriedade da Rove Hotels é Rove At The Park. Todos os hotéis já iniciaram as reservas online.

Chris Newman, diretor de operações do Emaar Hospitality Group, disse: "As cinco novas inaugurações de hotéis cimentam ainda mais as nossas competências como principais fornecedores domésticos de hospitalidade, dando as boas vindas a visitantes de todo o mundo com um portfólio diverso de hotéis, que atende às suas aspirações de estilo de vida. Os novos hotéis também reforçam nosso papel de Parceiro Oficial de Hospitalidade e Hotéis da Expo Dubai 2020".

Apresentando193 quartos e suítes, o Address Fountain Views é uma visualmente chamativa construção de três torres oferecendo vistas deslumbrantes do Burj Khalifa e da Fonte de Dubai, e acesso direto ao shopping The Dubai Mall através de uma ligação por ponte. O Address Sky View possui duas torres resplandecentes, ligadas por uma ponte aérea (Sky Bridge) magistralmente projetada. Também localizado no coração de Downtown Dubai, o hotel possui 169 quartos com vista para o icônico Burj Khalifa.

Vida Harbour Point é um novo refúgio no Porto de Dubai Creek, o megaempreendimento de seis quilômetros quadrados a apenas 10 minutos do Aeroporto Internacional de Dubai, e apresenta 275 quartos. Um elegante hotel de estilo de vida luxuoso de 157 quartos, o Vida The Hills está situado no tranquilo bairro de Emirates Hills, a uma distância a pé de somente 10 minutos dos principais campos de golfe da cidade – Emirates Golf Club e Address Montgomerie.

O Rove At The Park está situado dentro do Dubai Parks and Resorts, endereço de três parques temáticos de classe mundial, bem como de um parque aquático. Ele possui 579 quartos de tamanho confortável, dos quais muitos são interconectados, perfeitos para famílias.

O Emaar Hospitality Group apresentará seu portfolio de projetos operacionais e futuros nos Emirados Árabes Unidos e mercados internacionais no Arabian Travel Market, o principal evento do setor de viagens da região.

