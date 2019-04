Emaar Hospitality Group inaugurará 5 nuevos hoteles en Dubái este año

Se inaugurarán dos hoteles bajo el paraguas de Address Hotels + Resorts, ambos en el centro de Dubái: Address Fountain Views y Address Sky View. Los nuevos hoteles que se inaugurarán bajo la marca Vida Hotels and Resorts son Vida The Hills y Vida Harbour Point. La nueva propiedad de Rove Hotels es Rove At The Park. Todos los hoteles han comenzado a aceptar reservaciones en línea.