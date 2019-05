Emaar Hospitality Group lance une application mobile à point unique pour toutes ses expériences d'hospitalité, hôtelières et de loisirs

DUBAÏ, ÉAU, 9 mai 2019 PRNewswire/ -- Emaar Hospitality Group, le segment hôtellerie et loisirs du développeur mondial Emaar Properties, a lancé une application mobile entièrement intégrée qui couvre toutes les expériences d'hospitalité, hôtelières et de loisirs du Groupe.

Avec l'application unique, les utilisateurs auront un accès transparent à une vaste gamme de services, y compris la réservation d'hôtels, de restaurants, de spas, de golf et d'attractions de divertissement en utilisant leurs appareils mobiles. La nouvelle application remplace toutes les applications précédentes qui ont été lancées pour les différentes marques d'hôtels et attractions de loisirs sous Emaar Hospitality Group et est disponible au téléchargement sur l'App Store et Google Play.

Chris Newman, COO d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Le lancement de la nouvelle application mobile Emaar Hospitality met l'accent sur notre objectif de transformation numérique afin d'améliorer le confort de nos clients. Elle simplifie davantage l'expérience de l'utilisateur et sert de source unique d'information et d'accès à divers services. Les clients, où qu'ils se trouvent dans le monde, peuvent prendre des décisions éclairées et planifier chaque détail des choix de style de vie qu'ils chérissent dans nos hôtels et attractions de loisirs. »

Avec l'application mobile, les clients peuvent explorer un portefeuille complet de services hôteliers, d'hospitalité et de loisirs au sein de la marque hôtelière de luxe haut de gamme Address Hotels + Resorts d'Emaar Hospitality Group, la marque haut de gamme Vida Hotels and Resorts, ainsi que des attractions de loisirs telles que l'Arabian Ranches Golf Club, Dubai Polo & Equestrian Club, Dubai Hills Golf Club et Dubai Marina Yacht Club. Les clients peuvent également accéder aux services offerts par Rove Hotels, un partenariat entre Emaar Properties et Meraas. Réserver une table dans les restaurants des hôtels du groupe Emaar Hospitality Group ainsi que les spas est aussi maintenant un jeu d'enfant.

L'application a une connectivité en temps réel avec les établissements et est conçue pour offrir aux utilisateurs un moyen transparent de réserver leurs expériences sur l'ensemble des actifs du Groupe. Elle possède un design inspirant et des images exceptionnelles pour renforcer l'engagement en ligne avec les clients. Elle donne également accès à des guides urbains et met en évidence des services à valeur ajoutée plus ciblés en fonction de leurs préférences.

De la recherche à la réservation et à l'engagement en ligne, l'application mobile dispose d'une interface conviviale. L'objectif est d'engager les clients, de leur permettre de personnaliser leurs plans de voyage et de révolutionner la façon dont les réservations sont faites.

