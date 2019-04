Emaar Hospitality Group lance une vente flash imbattable de trois jours avec une remise de 25 % sur les chambres

La vente flash est applicable à tous les hôtels de la marque de luxe haut de gamme Address Hotels + Resorts, ainsi qu'à tous les hôtels lifestyle haut de gamme Vida Hotels and Resorts d'Emaar Hospitality Group. Les clients réservant dans les Rove Hotels, hôtels contemporains de gamme intermédiaire, coentreprise d'Emaar Properties et Meraas, bénéficieront également de ce tarif réduit.

Chris Newman, directeur d'exploitation d'Emaar Hospitality Group, a déclaré : « Cette vente flash vise à montrer notre gratitude à notre clientèle. Nous les récompensons en leur offrant un petit plus, en pensant particulièrement à ceux qui préparent leurs vacances d'été. Dubaï étant la destination la plus incontournable cet été pour les voyageurs de toute la région et des marchés plus vastes, cette vente flash leur offre l'opportunité idéale de découvrir la ville lors de leur séjour dans l'un de nos hôtels exceptionnels, situés dans des emplacements centraux. »

Les clients peuvent choisir parmi des hôtels primés, notamment Address Downtown, se tenant à proximité de Burj Khalifa et du Dubai Mall ; Address Dubai Mall, directement rattaché à la destination de loisirs et de commerce la plus visitée au monde ; le complexe hôtelier destiné à un mode de vie urbain, Address Boulevard, également situé dans le centre-ville de Dubaï ; Address Dubai Marina, pour les personnes qui aiment vivre au bord de mer ; et Address Montgomerie, pour les passionnés de golf. Pour un complexe hôtelier de luxe style arabesque, le Palace Downtown représente le choix idéal.

Vida Downtown offre à ses clients une association d'élégance et de confort, tandis que Manzil Downtown, un établissement de style boutique-hôtel, arbore des conceptions authentiques, complétées par l'hospitalité arabe. Les deux hôtels se trouvent également dans le centre-ville de Dubaï. Les cinq Rove Hotels, commodément situés dans des quartiers centraux de Dubaï, participent également à la vente flash. Les Rove Hotels proposent des chambres familiales et confortables.

Qu'il s'agisse d'une escapade romantique, d'une relaxation en toute quiétude ou de précieux moments en famille, vous pouvez passer des vacances encore meilleures à Dubaï.

Réservez entre le 1er et le 3 mai 2019 pour recevoir une remise de 25 % sur le meilleur tarif disponible pour des séjours entre le 5 mai et le 25 décembre 2019. Des conditions générales s'appliquent. Pour réserver, rendez-vous sur les sites addresshotels.com, vidahotels.com et rovehotels.com

Pour plus de détails :

Kelly Home

ASDA'A BCW

+971 4 450 7600

kelly.home@bcw-global.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/878872/Emaar_Address_Boulevard.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/878873/Emaar_Address_Downtown.jpg

SOURCE Emaar Hospitality Group