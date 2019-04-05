Emaar и ELIE SAAB анонсировали совместный проект изысканного дизайна интерьеров в роскошном комплексе Emaar Beachfront

Международный девелопер Emaar впервые сотрудничает со всемирно известным дизайнером-модельером в рамках проекта создания нового жилого комплекса. Отражая элегантность и исключительное внимание к деталям, которыми славится бренд в мире моды, роскошный комплекс резиденций унаследует фирменный стиль и характерные черты ELIE SAAB.

Как отметил Мохамед Алаббар: "Эли Сааб - гордость арабского мира и вдохновляющий пример мирового успеха. Результатом нашего первого проекта сотрудничества со всемирно известным дизайнером, чьими творениями восхищаются крупнейшие мировые звезды, стало новый курортный комплекс, способный удовлетворить пожелания самых требовательных клиентов. Каждая деталь этого роскошного комплекса была создана при личном участии Эли Сааба".

Легендарный дизайнер, в свою очередь, подчеркнул: "Мы рады сотрудничать с Emaar и Мохамедом Алаббаром в рамках этого инновационного проекта. За годы своего существования бренд ELIE SAAB превратился в стильный бренд, предлагающий своим клиентам разнообразные продукты, служащие уникальным отражением "вселенной" нашей торговой марки. Команда ELIE SAAB уверена, что новое сотрудничество, ставшее возможным благодаря компании Emaar - лидера и эксперта в сфере недвижимости, - обеспечит успех в реализации нашей основной цели - продвижении бренда Эли Сааб в сфере интерьерного дизайна".

Кроме апартаментов с 1 или 3 спальнями, жилой небоскреб ELIE SAAB at Emaar Beachfront может похвалиться эксклюзивной коллекцией четырехкомнатных пентхаусов ELIE SAAB – с панорамными видами на Аравийское море, Пальмовые острова и Дубай Марина.

Здание в стиле ар-деко 30-х годов прошлого столетия служит символом элегантности и сдержанного достоинства. Модные бутики, галереи и кафе на первых этажах небоскреба, а также вестибюли, дизайн которых разработан специально ELIE SAAB, создают ощущение богатства и роскоши. Терраса с бассейном в духе самых шикарных заведений Майами, панорамный бассейн с видом на Пальмовые острова, тренажерный зал и рекреационный комплекс обеспечивают дополнительный комфорт люксового стиля жизни.

ELIE SAAB at Emaar Beachfront - синоним эксклюзивного уединенного отдыха на острове с панорамными видами на Аравийское море и Пальмовые острова. Комплекс располагает частным пляжем, личной гаванью, а также спортивной и курортной инфраструктурой.

Звоните: +1-800-36227 (ОАЭ) или +9714-3661688 (международные вызовы); или обращайтесь по адресу электронной почты: sales_enquiry@emaar.ae .

Для получения подробной информации:

Келли Хоум (Kelly Home)

ASDA'A BCW

+9714-4507-600

kelly.home@bcw-global.com

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/847470/Emaar_Elie_Saab_and_Mohamed_Alabbar.jpg

Фото: https://mma.prnewswire.com/media/847471/ELIE_SAAB_at_Emaar.jpg

SOURCE Emaar