Emaar und ELIE SAAB kündigen weltweite Zusammenarbeit bei Gestaltung von hochwertigen Innenräumen für prominente Immobilie in Emaar Beachfront an

DUBAI, UAE, 5. April 2019 /PRNewswire/ -- Luxus hat ein neues Ziel: ELIE SAAB at Emaar Beachfront, einem bewachten Insel-Resort in Dubai, wurde in der Dubai Opera von Mohamed Alabbar, Chairman von Emaar, und Elie Saab, Gründer und Chairman der ELIE SAAB-Gruppe, vorgestellt.