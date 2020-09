Emakina Group : résultats semestriels 2020 - Ventes et marge en progression portées par l'international, impact COVID-19 sous contrôle

BRUXELLES, 25 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Information privilégiée et règlementée - version courte du message officiel

48.769.421 EUR contre 47.425.059 EUR en 2019 (à périmètre constant) S1 EBITDA : + 27,0%

L'expansion internationale d' Emakina Group ( ALEMK ) s'est accélérée avec les revenus étrangers représentant désormais 66% des revenus consolidés semestriels. Cette tendance est portée par la bonne marche des affaires en Europe Centrale, en Asie et aux Pays-Bas au niveau des services e–commerce en particulier. Emakina est désormais présent dans 16 pays sur 3 continents et poursuit ses investissements d'intégration au sein de son réseau.

Dans le contexte marqué par COVID-19, Emakina a accéléré le développement de ses services e–commerce, avec la mise en place de multiples plateformes de commerce en ligne afin de permettre aux clients d'assurer la continuité de leurs activités.

En 2019, de nouveaux clients ont choisi une agence du groupe : Aurep, Beaulieu, Bestseller, Bugaboo, Constellium, DGZ, Faces, Full Life, Givaudan, Goody, Hartlauer, Hudson, Joolz, Mise au Green, Rotra, Swedish Pension Office, Tory Burch, Union Mart, Visit Qatar, Yves Saint Laurent et Walibi.

Emakina maintient sa prévision d'un impact limité à un chiffre sur les revenus annuels consolidés 2020, compte tenu du volume de travail sur les projets engagés et des indicateurs commerciaux. Des outils performants de vidéo-conférence et de collaboration en ligne ont permis d'assurer une continuité et une qualité des services malgré le confinement.

Emakina Group ( ALEMK ) est l'un des principaux groupes d'agences digitales indépendantes, au rayonnement international.

Plus de 1.000 experts en technologie et marketing, basés dans 16 pays, collaborent étroitement avec leurs clients pour développer leurs activités et la valeur de leurs marques. Ensemble, ils mettent en place des stratégies et des projets ambitieux et efficaces, allant des applications aux sites web et plateformes e-commerces, sans oublier la conception et production de contenu et campagnes créatives.

Emakina Group a réalisé des ventes de 96,6 millions d'euros en 2019. Le groupe est coté sur le marché Euronext Growth Brussels (ISIN : BE0003843605). www.emakina.group

Lisez le message officiel et le rapport financier semestriel

Contact:

Frédéric Desonnay

CFO Emakina Group

[email protected]

+3224004000

SOURCE Emakina Group