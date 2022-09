Emark gaat deel uitmaken van Wunderman

Acquisitie ondersteunt groeiende mondiale Salesforce-praktijk van Wunderman

HAARLEM, Nederland, 25 september 2018 /PRNewswire/ -- Wunderman, een toonaangevend mondiaal digitaal bureau en een WPP-bedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een meerderheidsaandeel heeft verworven in Emark, het hoogpresterende bedrijf op het gebied van marketingtechnologie dat technologische oplossingen levert voor marketing en reclame voor een datagestuurde en gepersonaliseerde interactie met de klant. Emark zal helpen om de groeiende mondiale Salesforce-praktijk van het bureau verder te versterken.

Emark levert Salesforce Marketing Cloud, Commerce Cloud, Service Cloud, DMP en reclametechnologie zoals Facebook Advertising en Google Ads als een enkele, geïntegreerde oplossing. Emark is erkend als een uitstekende leverancier van de Salesforce multicloud-strategie en –oplossingen in Europa, met een sterke stamboom wat betreft de Marketing Cloud.

Het in 2000 opgerichte Emark stelt ongeveer 120 mensen tewerk en heeft zijn hoofdkantoor in Haarlem, Nederland met internationale kantoren in Barcelona, Londen en Polen. Het bedrijf levert diensten aan een brede waaier van klanten in verschillende sectoren, met inbegrip van Basic-Fit, Bugaboo, ECCO Shoes, Marks & Spencer, Randstad, Scotch & Soda, Takeaway.com en The Macallan.

Stephan Pretorius, algemeen directeur en mondiaal technisch directeur van de UK Group van Wunderman, zei: "In de afgelopen drie jaar hebben wij de uitmuntende vooruitgang van Emark gevolgd en wij zijn verrukt dat zij deel gaan uitmaken van de Wunderman-familie. Gezien de groeiende vraag van onze klanten naar de datagestuurde klantbindingsoplossingen van Salesforce, zorgt Emark voor hooggespecialiseerde capaciteiten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke groei. Net als wij, zijn zij echte martech geeks en fantastische ondernemers."

Eric Verhage, algemeen directeur van Emark, zei : "Dit is een boeiende tijd voor Emark. De combinatie van producten, diensten en mondiale schaal die wij kunnen bieden samen met Wunderman is een sprong voorwaarts. Wij zullen ons multicloud Salesforce-aanbod verder uitbouwen om een krachtpatser te creëren die de juiste capaciteiten aan de klanten biedt. Het is een eer voor ons deel te gaan uitmaken van deze groeiende organisatie."

Ubbo Maagdenberg, oprichter en directeur van innovatie van Emark, zei: "Wij helpen bedrijven om hun digitale strategie te bepalen en uit te voeren vanaf de eerste dag. Van het vinden van waardevolle vooruitzichten tot het omzetten ervan in nieuwe klanten en het waarborgen van hun betrokkenheid gedurende hun digitale levenscyclus. Met visie, proces en technologie helpen wij marketingmensen om de klant centraal te stellen in alles wat zij doen. Wij zijn verheugd om onze expertise samen te brengen met de praktijk van Wunderman om samen de globale leiders te worden op het gebied van Salesforce-oplossingen voor marketingtechnologie."

Tyler Prince, uitvoerend vicevoorzitter, Industries and Partners bij Salesforce, zei: "Wij zijn opgetogen over de groei en het succes van het Salesforce-partnerecosysteem wereldwijd en dit partnerschap is enkel het recentste voorbeeld van hoe deze innoverende bedrijven gebruikmaken van ons platform om het succes van de klant te verzekeren. Ik ben verheugd om te zien hoe Wunderman en Emark nog sterkere en boeiendere ervaringen bieden aan hun klanten in de regio."

Over Wunderman

Wunderman is een mondiaal digitaal bureau wiens missie het is om mensen te inspireren om actie te ondernemen. Het bedrijf wordt aangedreven door creativiteit. Het is geïnspireerd door data. In 2015 noemden sectoranalisten Wunderman een leider op het gebied van marketing database operaties en tegelijkertijd een sterke presteerder op het gebied van de klantbindingsstrategie. Zijn creatieve werk heeft wereldwijd verschillende prijzen gewonnen. Vanuit zijn hoofdkantoor in New York werkt het bureau met 9.200 creatieve mensen, datawetenschappers, strategen en technologen in 200 kantoren in 70 markten. Wunderman is een WPP-bedrijf. Voor meer informatie kunt u terecht op www.wunderman.com en volg ons op @Wunderman .

