Embaixador Sergio Amaral une-se ao Felsberg Advogados

SÃO PAULO, 2 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- De retorno de Washington, onde foi o Embaixador do Brasil por quase três anos, Sergio Amaral volta a associar-se ao Felsberg Advogados, na qualidade de Conselheiro. Formado em Direito pela Universidade de São Paulo e com pós-graduação pela Universidade de Paris I (Panthéon Sorbonne), foi também embaixador do Brasil no Reino Unido e na França.

Em sua trajetória ocupou cargos de alto nível no governo brasileiro. Foi Secretário de Comunicação Social e Porta-voz do Presidente Fernando Henrique Cardoso, Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Secretario Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Presidente do Conselho da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), assim como do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A sua extensa biografia inclui ainda a Presidência do Conselho Empresarial Brasil-China e a participação no Conselho Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP). Também integrou o Conselho de Administração da AES Eletropaulo e Tietê e foi membro do Conselho Internacional de duas destacadas empresas francesas, a Total e a Plastic Omnium.

Para Thomas Benes Felsberg, sócio fundador do Felsberg Advogados, primeiro latino-americano a conquistar GRR Lifetime Award, por seu trabalho no setor de insolvência e reestruturação de empresas no Brasil e no exterior, o Embaixador une-se ao escritório em um momento oportuno e trará uma contribuição inestimável para a agenda de expansão internacional do escritório. Em particular, para os Asian e European Desks, criados para atender empresas asiáticas e europeias no Brasil ou clientes brasileiros que mantenham relações com organizações daqueles países, assim como para os já tradicionais laços com as organizações norte-americanas.

O Embaixador Sergio Amaral, por sua vez, expressa sua satisfação em se juntar a uma equipe "de elevada proficiência, muito estimulada e que, sobretudo, tem olhos para o futuro".

Informações para a imprensa

2PRÓ Comunicação

Myrian Vallone – myrian.vallone@2pro.com.br

Renê Gardim – rene.gardim@2pro.com.br

(11) 3030.9404 / 3030.9422

FONTE Felsberg Advogados

SOURCE Felsberg Advogados