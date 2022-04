Embark presenta un nuevo seguro para vehículos adaptado a conductores desatendidos en Florida

MIAMI, 11 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Embark, el agente general gerente (MGA) de seguros de última generación, amplió la disponibilidad de su programa de seguros para vehículos a Florida a través de su alianza con Incline P&C Group, proporcionando la protección tan necesaria para los conductores menos favorecidos del Sunshine State.

"La expansión a Florida marca nuestro compromiso de brindar precios estables y resolución justa de siniestros a los conductores que otros proveedores de seguros a menudo descuidan", señaló Bill Caldwell, director ejecutivo de Embark. "Nuestro programa está diseñado para recibir a todos los conductores, incluidos aquellos con un lapso en la cobertura. También trabajamos sin descanso para hacer que los seguros sean asequibles por medio de bajas cuotas iniciales y opciones de pago flexibles".

Embark se fundó en 2018 para desarrollar y gestionar programas de seguros personalizados en alianza con los operadores de seguros mejor calificados, la mayoría de las veces destinados a segmentos de nicho o desatendidos. Su programa vehicular "no estándar" está diseñado para proporcionar protección de seguro obligatoria a quienes tienen dificultades para encontrar un seguro, como personas con licencias de conducir extranjeras o aquellas que tienen historiales de pago imperfectos. Embark ofrece acceso en línea 24/7 a documentos de políticas y facturación, así como servicio telefónico en tres idiomas para sus clientes de habla hispana y portuguesa.

La disponibilidad de cobertura de seguros es un problema público importante en Florida. Un estudio realizado en 2021 por el Consejo de Investigación de Seguros descubrió que más del 20 % de los conductores de Florida no está asegurado, la sexta tasa más alta de conductores no asegurados en el país. Florida cuenta con más de 15 millones de conductores con licencia, lo que quiere decir que más de 3 millones de esas personas conducen sin seguro vehicular. De acuerdo con la Personal Insurance Federation of Florida, un grupo de defensa de la industria de los seguros, el alto porcentaje de conductores no asegurados en Florida se debe a las altas primas de seguros.

Además, Florida tiene una de las mayores poblaciones de conductores "no estándar" en los Estados Unidos, equivalente al 12.5 %, después de California (22.5 %) y Texas (16.9 %), según los datos de primas de seguros de AM Best. "No estándar" es una clasificación que las compañías de seguros utilizan para describir conductores cuyos factores de riesgo hacen que les resulte difícil o imposible obtener seguros a precios estándar o preferentes. Embark y sus socios operadores de seguros aportan una perspectiva de largo alcance, experiencia en el sector y rigor para encontrar formas de ofrecer productos asequibles al segmento vehicular no estándar.

A principios de este año, también a través de su alianza con Incline P&C Group, Embark presentó su seguro vehicular no estándar en California, con lo que da continuidad a su misión de brindar protección asequible a los conductores que más lo necesitan. Embark ahora atiende el 60 % del mercado no estándar de los Estados Unidos, incluido Florida, California, Texas, Massachusetts, Pensilvania, Georgia y Alabama, y planea seguir ampliando su disponibilidad en otros estados. Embark está disponible a través de una red de agentes de seguros independientes autorizados. Las agencias de seguros interesadas en programar citas pueden solicitar información en Embarkmga.com.

ACERCA DE EMBARK

Embark es el MGA más inteligente y de última generación que ofrece soluciones de seguros listos para su uso a sus aliados operadores y distribuidores. La profunda experiencia en diversos programas de Embark abarca los segmentos de vehículos, bienes, vivienda prefabricada y responsabilidad profesional, y ofrece oportunidades tanto especializadas como de mercado en general. Embark ofrece capacidades integrales en gestión de programas a sus socios operadores estratégicos, que incluyen administración de productos, definición de precios, normatividad, reclamaciones, servicio, administración de políticas y administración de la distribución. Fundada en 2018, Embark estable un nuevo estándar para el valor que el MGA puede aportar a los agentes, distribuidores, operadores y reaseguradores. Cuenta con un equipo de más de 150 personas, con oficinas en Georgia, California y remotas, así como operaciones adicionales de servicio en México. Para obtener más información, visite Embarkmga.com.

ACERCA DE INCLINE P&C GROUP

Con más de 75 años de experiencia combinada en la industria, Incline P&C Group es la principal firma de servicios de mercado para programas de seguros. De propiedad privada y operada con un enfoque exclusivo en el mercado de programas de seguros, la experiencia y los conocimientos del equipo ejecutivo, combinados con una disciplina de suscripción y gestión de riesgos eficaces, proporciona a cada cliente diversas plataformas y servicios asociados para satisfacer casi cualquier necesidad en la industria. Asociarse con un equipo que tenga amplia experiencia y solidez financiera es fundamental a la hora de elegir al operador del programa adecuado. Incline aporta esas cualificaciones y mucho más. Los servicios clave incluyen gestión activa de programas, procesos disciplinados de suscripción, gestión de riesgos, experiencia en reaseguros y alineación económica. Fundada en 2015, Incline cuenta con un equipo de más de 40 empleados con sede en Austin, Texas; y oficinas en Dallas, Texas; Fort Worth, Texas; y Stamford, Connecticut. Para obtener más información sobre Incline P&C Group, visite: https://inclinepc.com.

