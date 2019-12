Embarque na Viagem destaca 3 destinos imperdíveis para viajar em 2020

RIO DE JANEIRO, 30 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Naira Amorelli, turismóloga, produtora de conteúdo dos sites Embarque na Viagem e Portal de Portugal, e colunista da rádio JB FM (99.9) destaca três destinos para quem ainda não se programou para viajar no próximo ano.

Portugal (Alentejo)

O Alentejo , a maior região de Portugal, concentra grande parte da produção de vinho do país, muitos olivais, campos de trigo, paisagens de tirar o fôlego e vilarejos históricos encantadores. Bem próxima à fronteira com a Espanha, Monsaraz deixa os visitantes apaixonados com suas ruas de pedra, sua vista privilegiada do Lago Alqueva - um dos maiores lagos artificiais da Europa - e um castelo localizado no topo de uma colina, onde é possível ver toda a região, desde os campos ao redor até o lago. A paisagem é absolutamente fantástica. Estar pela vila no fim da tarde e passear pelas pequeninas ruas rendem registros lindos, assim como assistir um dos mais belos pores do sol de todo o Alentejo.

África do Sul (Cape Town)

Fazer turismo em Cape Town é explorar a natureza. Um cenário maravilhoso e um clima agradável fazem da cidade um lugar ideal para conhecer na África do Sul na sua próxima viagem. Entre os locais para visitar estão o Addo National Park (Parque Nacional dos Elefantes) e o vale da vinícola de Robertson, a capital sul-africana do vinho. Se o tempo estiver bom experimente o teleférico (que, inclusive, lembra muito o nosso bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro). A vista, da cidade e do oceano, é super Instagramável!

Inclua na sua lista a imperdível Robben Island , que serviu de presídio para vários ativistas políticos, entre eles, Nelson Mandela, e hoje recebe visitantes do mundo todo.

Brasil (Rio de Janeiro)

É impossível falar de Rio de Janeiro sem mencionar o Cristo Redentor , um dos principais símbolos do país e considerado uma das 7 maravilhas do mundo contemporâneo, ou as montanhas do Pão de Açúcar e seus famosos bondinhos, mas o Rio apresenta um quadro urbano riquíssimo e complexo, e um passeio pelo Boulevard Olímpico, na revitalizada área portuária, acaba sendo uma verdadeira viagem por um extenso catálogo de atrações de primeiríssima linha. Por lá, você encontra a Pira Olímpica, bem ao lado do CCBB Rio , da Casa França-Brasil e do Espaço Cultural da Marinha , que dá acesso à Ilha Fiscal, o Museu do Amanhã , MAR - Museu de Arte do Rio , Mural Etnias (do artista Cobra), AquaRio e a recém inaugurada Rio Star , a roda gigante do Rio.

A Cidade Maravilhosa foi a primeira do mundo a receber da Unesco o título de "Patrimônio da Humanidade como Paisagem Cultural Urbana". A paisagem carioca é a imagem mais conhecida do Brasil e a cidade possui um patrimônio arquitetônico que corresponde, com alta qualidade, a todos os seus períodos relevantes, desde a Colônia até a contemporaneidade. Fundada em 1565, pelos portugueses, foi o principal porto colonial do Atlântico Sul, capital do Brasil Colônia (1750), capital do Reino Unido Portugal-Brasil-Algarves (1815), capital do Império do Brasil (1822), capital da República dos Estados Unidos do Brasil (1889), até a construção de Brasília, quando se deu a transferência do governo federal para o Planalto Central brasileiro (1960).

No instagram @embarquenaviagem tem muitas dicas para sua viagem, siga e ative as notificações de publicação para não perder nenhuma recomendação.

Contato:

Eduardo Madeira: madeira@embarquenaviagem.com

Celular/Whatsapp: +55 21 96746-9983

FONTE Embarque na Viagem

SOURCE Embarque na Viagem