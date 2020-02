Embarques de módulos da Trina Solar no mundo excedem 10 GW em 2019

CHANGZHOU, China, 24 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- Os embarques globais de módulos fotovoltaicos da Trina Solar Co., Ltd. ultrapassaram um novo marco em 2019, superando os 10 GW no ano. De acordo com o ranking de remessas de módulos de 2019 divulgado pela PV InfoLink, a Trina Solar ficou entre as três principais e manteve sua liderança global na categoria.

Em 2019, a empresa quebrou o recorde mundial de eficiência de conversão de células solares monocristalinas do tipo N e i-TOPCon cast-mono do tipo N, enquanto continua a promover tecnologias de módulos multibarramentos, vidro duplo, bifaciais e outros avanços, liderando a indústria fotovoltaica em termos de vantagens técnicas. Em agosto, a Trina Solar tomou a iniciativa de desenvolver módulos que implantam a pastilha de silício de 210 mm (210 módulos), de acordo com as tendências do setor. Com base em décadas de Pesquisa e Desenvolvimento, e experiência em fabricação, a empresa introduziu um design exclusivo de três peças e multibarramentos para módulos de tamanho grande. O primeiro protótipo de 210 módulos saiu da linha de produção da empresa no início de 2020, acelerando o tempo de colocação no mercado para módulos de tamanho grande.

O negócio de soluções TrinaPro da empresa teve um rápido crescimento em 2019. O TrinaPro apresenta uma seleção dos módulos de alta eficiência da Trina Solar que, combinados com um algoritmo rastreador bifacial inteligente e um inversor inteligente de 1500V, podem efetivamente melhorar a eficiência geral do sistema, reduzir o custo nivelado de eletricidade e conquistar a preferência de clientes no mundo todo. As vendas da solução Trinapro nos três primeiros trimestres de 2019 subiram para mais de cinco vezes os números de 2018. O TrinaPro foi implementado em várias instalações de energia fotovoltaica que entraram em operação em 2019, incluindo o parque solar Qinghai Golmud e uma instalação fotovoltaica em Marchihue, Chile, conquistando alto reconhecimento dos proprietários pela excelente geração de energia e confiabilidade do sistema.

Em 2019, a empresa investiu na construção de instalações de produção de células solares e módulos de alta eficiência em GW em Yiwu, Zhejiang e Suqian, Jiangsu na China e assinou acordos-quadro para a segunda fase dos projetos que, após a conclusão em 2020, aumentarão significativamente a capacidade da empresa.

O vice-gerente geral e vice-presidente executivo da Trina Solar, Yin Rongfang, afirmou: "Estamos entusiasmados por ver que o negócio de módulos e soluções da Trina Solar alcançou novamente números notáveis em termos de remessas e recebeu reconhecimento de clientes do mundo todo. Em 2020, a Trina Solar continuará desenvolvendo seus negócios de módulos e rastreadores, expandindo a amplitude de suas soluções de energia inteligente e o número de projetos derivados. Também vemos um grande potencial para combinar armazenamento de energia e de fotovoltaica, e tomamos a iniciativa de investir em pesquisa e desenvolvimento para atender à demanda esperada. Como participante importante e promotora de aplicações de energia verde, a Trina Solar planeja continuar mantendo um crescimento constante, fornecendo produtos e serviços de alta qualidade aos clientes de todo o mundo".

Imagem: https://www.trinasolar.com/sites/default/files/067_4972_h_1.jpg

Legenda: Os envios de módulos da Trina Solar para todo o mundo excederam 10 GW em 2019, mantendo sua liderança global na categoria.

Sobre a Trina Solar

Fundada em 1997, a Trina Solar é líder global no fornecimento de soluções fotovoltaicas e de energia inteligente totais. A empresa se dedica à pesquisa e desenvolvimento de produtos fotovoltaicos, fabricação e vendas; desenvolvimento, operação e manutenção de projetos fotovoltaicos; desenvolvimento, operação e manutenção; desenvolvimento e vendas de sistemas complementares de microrredes e multienergia inteligentes, bem como operação de plataforma na nuvem de energia. Em 2018, a Trina Solar lançou sua marca Energy Internet of Things (IoT) e iniciou a Trina Energy IoT Industrial Development Alliance e o New Energy IoT Industrial Innovation Center com empresas e institutos de pesquisa que são líderes mundiais. A empresa está empenhada em se tornar líder da indústria global de energia inteligente. Para mais informações, visite www.trinasolar.com .

FONTE Trina Solar Limited

