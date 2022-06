Embarquez pour un parcours de recherche personnalisé avec Petal Search

Petal Search s'est engagé à s'améliorer pour mieux servir les utilisateurs et se classe parmi les 3 premiers moteurs de recherche dans plus de 18 pays et régions du monde (Source : Statcounter).

Petal Search remporte l'iF Award 2022

En reconnaissance des efforts déployés par Petal Search pour créer un parcours de recherche entièrement connecté unique pour tous, le moteur de recherche a récemment remporté l'iF Award 2022 dans la catégorie Expérience utilisateur (UX).

Fondé en 1953, iF Design est depuis devenu un symbole mondial de l'excellence du design. Le prix annuel iF DESIGN AWARD est actuellement l'un des prix de design les plus prestigieux au monde. En tant que lauréat de ce prix, Petal Search s'efforce constamment d'améliorer l'expérience des utilisateurs en perfectionnant ses services afin que chacun puisse profiter de la commodité d'un parcours de recherche adapté à ses besoins.

De nos jours, de plus en plus d'informations sont générées et consommées dans des applications individuelles, créant ainsi des îlots d'informations séparés. Comme le dit le proverbe, aucun homme n'est une île, et avec Petal Search, aucune application ne l'est non plus. Cette réalisation met en lumière l'engagement de Petal Search à établir de meilleures connexions entre les utilisateurs et les îlots d'informations dispersés sur leurs téléphones. Petal Search continuera d'emmener les utilisateurs dans un parcours de recherche inspirant grâce à des recommandations et des visualisations intelligentes, en obtenant toutes les informations qu'ils recherchent à la fois.

Petal Search offre des services de recherche universels à tout moment et en tout lieu

Avec la variété d'applications utilisées par les consommateurs de nos jours, basculer entre plusieurs applications et essayer de trouver ce dont l'utilisateur a besoin dans la panoplie d'applications de son téléphone peut s'avérer fastidieux. Des études montrent que les recherches sans clic ont augmenté de 15 % (Source : SparkToro) l'an passé, ce qui souligne le fait que les utilisateurs commencent à s'attendre à des résultats sans avoir à se rendre sur un site tiers. Ayant identifié ce problème, Petal Search de Huawei est conçu pour offrir une expérience de recherche complète et pratique.

Petal Search permet aux consommateurs de rechercher des résultats sur des appareils locaux ainsi qu'en ligne. Travaillant avec plus de 3 000 partenaires commerciaux de différents secteurs, Petal Search a la réponse à tout. En fournissant les résultats de recherche en un seul endroit, Petal Search évite à l'utilisateur d'avoir à naviguer entre plusieurs pages pour trouver les informations spécifiques qu'il recherche.

Avec des réponses instantanées pour chaque lettre tapée par l'utilisateur, Petal Search commence à prédire et à proposer des résultats de recherche possibles. En se basant sur les habitudes de recherche de l'utilisateur recueillies par le mode intelligent, Petal Search a une meilleure idée de ce que les utilisateurs veulent, de ce qu'ils recherchent en ligne et des sites Web qu'ils visitent habituellement. Grâce à cela, Petal Search est capable de se personnaliser et de fournir des résultats aux utilisateurs avant même qu'ils ne les recherchent.

De plus, si vous souhaitez rechercher un service (réserver une visite, commander de la nourriture, et plus encore), vous n'avez pas besoin d'ouvrir des applications individuelles pour le faire. Au lieu de cela, vous pouvez accomplir tout ce que vous devez faire dans une seule application grâce à Petal Search.

En outre, les utilisateurs peuvent même obtenir des services de différents fournisseurs dans une seule application. Dans Petal Search, l'utilisateur peut comparer les prix entre plusieurs fournisseurs de services. Il est informé des bulletins météo en temps réel et de nombreux autres résultats directement sur la page de recherche principale de Petal Search.

Petal Search propose des recommandations personnalisées au bout des doigts

Avec la quantité illimitée d'informations et de produits disponibles sur internet, les utilisateurs peuvent souvent se retrouver submergés par le volume de contenu qu'ils trouvent en ligne. Cependant, grâce à la technologie des moteurs de recherche, les utilisateurs disposent d'une méthode leur permettant d'exploiter le contenu pour obtenir les résultats souhaités.

Nous sommes tous différents. Et Petal Search le reconnaît. Vos caractéristiques uniques vous distinguent, et Petal Search s'efforce d'adapter l'expérience de recherche aux utilisateurs.

Avant d'effectuer une recherche, Petal Search apprend à connaître les consommateurs, leurs habitudes, leurs centres d'intérêt et le contexte de leur vie quotidienne, afin de prédire les termes de recherche en fonction de ce qui précède et de formuler des recommandations, à partir des applications et des sites fréquemment utilisés, des tâches qu'ils sont sur le point d'effectuer et des articles qui pourraient leur plaire.

Le contenu visualisé interactif de Petal Search laisse libre cours aux pensées des utilisateurs

Ce n'est pas toujours la destination qui compte, mais le chemin. En plus de fournir des résultats personnalisés et précis, Petal Search emmène l'utilisateur dans un parcours de recherche, l'encourageant à explorer et à libérer ses pensées.

En suggérant des informations liées aux requêtes de recherche de l'utilisateur. Par exemple, en affichant des produits connexes lorsqu'il tente de rechercher une image ou en proposant des vidéos sur des sujets similaires à ceux qu'il vient de regarder, Petal Search espère inspirer l'exploration.

Petal Search affiche du contenu visualisé interactif qui laisse libre cours à la créativité. Une multitude de résultats de recherche peut être un véritable tracas lorsqu'ils essaient de trouver ce dont ils ont besoin, mais avec du contenu visualisé, ils pourront zoomer sur ce qu'ils recherchent en un coup d'œil.

Pour télécharger et découvrir Petal Search, visitez : https://bit.ly/3rpGYGY

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1849284/1.jpg

SOURCE Petal Search, Huawei