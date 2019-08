Embassy Office Parks REIT anuncia los resultados del primer trimestre del año fiscal 2019-20; informa una distribución trimestral de Rs 4.167 millones

BANGALORE, India, 13 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: Embassy) (BSE: 542602) ('Embassy REIT'), el primer REIT de India en cotizar en bolsa y el mayor en Asia por área, informó hoy los resultados para el primer trimestre que cerró el 30 de junio de 2019.

Distribución

La junta directiva de Embassy Office Parks Management Services Private Limited ('EOPMSPL'), gestor de Embassy REIT, en la reunión de la junta directiva celebrada hoy, declaró una distribución trimestral de Rs 4.167 millones o Rs. 5,4 por unidad. La fecha de registro para la distribución es el 21 de agosto de 2019 y la distribución se pagará a más tardar el 27 de agosto de 2019.

Michael Holland, director ejecutivo de Embassy REIT, señaló: "Estamos encantados de anunciar los resultados de nuestro primer trimestre luego de la salida a cotización en bolsa el 1 de abril de 2019 y de nuestras primeras distribuciones como un REIT que cotiza en bolsa. Tuvimos un sólido inicio del año fiscal 2019-20 con aumentos interanuales de 19% tanto en ingresos operativos como en ingresos operativos netos. Esto se alcanzó gracias a nuestro compromiso subyacente con proporcionar soluciones de espacio de oficinas personalizadas y de clase mundial a nuestros inquilinos corporativos. Nuestro desempeño también refleja la calidad y la escala de nuestro portafolio, que continúa entregando un impresionante crecimiento orgánico. Contamos con una sólida base de activos de baja volatilidad con considerable potencial a valor de mercado, una cartera de proyectos en desarrollo sin riesgo y un programa prudente de gestión de capital".

Aspectos destacados de las actividades comerciales

La cifra de nuevo arrendamiento durante el trimestre fue de 55.700 metros cuadrados (m 2 ) con diferenciales de 50,6% en rearrendamientos

) con diferenciales de 50,6% en rearrendamientos La ocupación a la fecha del 30 de junio de 2019 se situaba en 94,3% del portafolio de 2,3 millones de m 2 de oficinas terminadas

de oficinas terminadas Los proyectos inmobiliarios de oficinas próximos a terminarse en Embassy Manyata y Embassy Oxygen con una superficie total de 130.000 m 2 tienen en ambos casos dos trimestres de adelanto con respecto a la fecha de entrega prevista

tienen en ambos casos dos trimestres de adelanto con respecto a la fecha de entrega prevista 22.900 m 2 (o 42% del área rentable) en construcción en Embassy Oxygen Tower 2 fueron recientemente prearrendados a una corporación de seguros de la lista Fortune 50

(o 42% del área rentable) en construcción en Embassy Oxygen Tower 2 fueron recientemente prearrendados a una corporación de seguros de la lista Fortune 50 En mayo de 2019 se inauguró el nuevo Four Seasons Hotel de 230 habitaciones en Embassy One y el desarrollo de los proyectos de los hoteles Hilton e Hilton Garden Inn de 619 habitaciones en Embassy Manyata se mantiene dentro del programa con fecha de entrega prevista en el tercer trimestre del año fiscal 2021-22

Aspectos financieros destacados

Los ingresos por operaciones en el trimestre aumentaron 19% hasta Rs. 5.351 millones en comparación con Rs. 4.494 millones para el trimestre que cerró el 30 de junio de 2018, propulsados por el continuo ritmo de arrendamiento en todo el portafolio

Los ingresos operativos netos para el trimestre aumentaron 19% hasta Rs. 4.528 millones en comparación con Rs. 3.818 millones para el trimestre que cerró el 30 de junio de 2018, con un margen de ingresos operativos netos para el trimestre en 85%

Recaudación exitosa de Rs. 30 mil millones en obligaciones no convertibles con cotización denominadas en rupias con maduración en junio de 2022, con un rendimiento al vencimiento de 9,4%

El REIT continúa manteniendo un balance general conservador con una relación de deuda neta a valor total de la empresa ( TEV) de aproximadamente 11%

Vikaash Khdloya, subdirector ejecutivo y director de Operaciones de Embassy REIT, dijo: "Los parámetros fundamentales del negocio continúan sólidos con un robusto ritmo de arrendamiento para las propiedades de oficinas con calidad institucional. Esto quedó demostrado con nuestra actividad de arrendamiento para el trimestre, así como por nuestra saludable cartera de aproximadamente 47.400 m2 para el trimestre venidero. Seguimos enfocados en la entrega anticipada de nuestros próximos proyectos de desarrollo que totalizan unos 130.000 m2 en la región capital nacional (NCR) y en Bangalore, en la puesta en práctica de nuestras iniciativas de gestión de activos y en alcanzar mayores eficiencias operativas, todo lo cual impulsará el valor del portafolio".

Materiales para los inversores y detalles de la conferencia telefónica trimestral para inversores

Embassy REIT ha emitido un paquete con información sobre los resultados y el desempeño trimestral, el cual incluye (i) estados financieros individuales condensados y consolidados para el trimestre que cerró el 30 de junio de 2019, (ii) una presentación para inversores que abarca los resultados del primer trimestre del año fiscal 2019-20, y (iii) un libro con datos operativos y financieros suplementarios que está en línea con las mejores prácticas de informes de los REIT globales. Todos estos materiales están disponibles en la sección Investor Relations (Relaciones con los inversores) del sitio web del REIT en http://ir.embassyofficeparks.com.

Embassy REIT organizará una conferencia telefónica el 12 de agosto de 2019 a las 18:30 horas, hora estándar de India, para analizar los resultados del primer trimestre del año fiscal 2019-20. Una repetición de la conferencia telefónica estará disponible hasta el 26 de agosto de 2019 en la sección Investor Relations (Relaciones con los inversores) del sitio web del REIT en http://ir.embassyofficeparks.com.

Renuncia de responsabilidad

Este comunicado de prensa se preparó solamente con propósitos de información general. La información contenida aquí se basa en información y estimados de la gerencia. Solo está actualizada a la fecha de este comunicado de prensa, no ha sido verificada independientemente y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el gestor") y Embassy REIT no hacen representaciones ni ofrecen garantías, expresas o implícitas, respecto a esto, y no aceptan responsabilidad alguna respecto a la imparcialidad, exactitud o exhaustividad del contenido del presente comunicado de prensa. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición en el mercado de Embassy REIT.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro involucran riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, los cuales pueden hacer que los resultados reales, la condición financiera, el desempeño, o los logros o resultados del sector, difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones a futuro. Dados estos riesgos, incertidumbres y otros factores, se advierte a los destinatarios de este comunicado de prensa que no depositen indebida confianza en estas declaraciones a futuro. El gestor no asume responsabilidad alguna de enmendar o actualizar cualquier declaración a futuro.

Los inversores también deben tener presente que Embassy REIT comenzó a cotizar en bolsa el 1 de abril de 2019 y que los activos de Embassy REIT fueron adquiridos entre el 22 de marzo de 2019 y el 25 de marzo de 2019. Consecuentemente, la información financiera trimestral comparativa ha sido preparada mediante la combinación de estados financieros sin auditar para el primer trimestre del año fiscal 2018-19 (lo cual asume que Embassy REIT poseía los activos del REIT en su forma actual durante el primer trimestre del año fiscal 2018-19) contra los estados financieros consolidados condensados para el primer trimestre del año fiscal 2019-20.

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT de India y cotiza en bolsa. El REIT abarca 2,32 millones de metros cuadrados de propiedades comerciales completadas y operativas en toda India. Con aproximadamente 743.000 m2 de desarrollo on-campus en proyecto, el portafolio total abarca 3,1 millones de metros cuadrados en siete parques para oficinas de Categoría A y cuatro edificios de oficinas en los centros de las ciudades en los mercados de Bangalore, Mumbai, Pune y la región capital nacional (NCR), los mercados de oficina de mejor desempeño en India. El portafolio acoge a más de 160 inquilinos corporativos de primer nivel y abarca 75 edificios con comodidades estratégicas, incluso dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW que suministra energía renovable para los inquilinos del parque.

Para obtener más información, comuníquese con:

Ritwik Bhattacharjee

Director de Relaciones con los Inversores

Correo electrónico: ir@embassyofficeparks.com

Teléfono: +91-80-3322-2222

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks_Logo.jpg

FUENTE Embassy Office Parks REIT

SOURCE Embassy Office Parks REIT