- Embassy Office Parks REIT anuncia los resultados del segundo trimestre del año 2019-20 e informa de otro fuerte trimestre y una distribución trimestral de 4.630 millones de Rs

BENGALURU, India, 12 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT'), el primer Real Estate Investment Trust (REIT) que cotiza en la India y el más grande de Asia por área, informó hoy de los resultados para el segundo trimestre terminado el 30 de septiembre de 2019.

En cuanto a los resultados, Michael Holland, consejero delegado de Embassy REIT, dijo: "Estamos encantados de notificar otro fuerte trimestre de rendimiento y distribuciones para nuestros Unitholders a través de nuestro compromiso destacado con ofrecer soluciones espaciales de clase mundial a arrendatarios globales. Las compañías de todo el mundo siguen buscando empleados altamente formados, cualificados y con conocimiento de tecnología a un coste razonable y esto sigue impulsando la demanda consistente para la oficina de la India y para nuestra cartera. Ahora, nos centraremos para seguir este rendimiento sólido en la segunda mitad del año financiero".

Distribución

La junta directiva de Embassy Office Parks Management Services Private Limited ('EOPMSPL'), gestor de Embassy REIT, en su junta directiva celebrada hoy, declaró una distribución de 4.630 millones de Rs o 6,00 Rs por unidad para el segundo trimestre del año fiscal 2020. Con esto, la distribución acumulativa para la primera mitad del año fiscal 2020 asciende a 8.797 millones de Rs o 11,4 Rs por unidad. La fecha récord para la distribución del segundo trimestre del año fiscal 2020 es el 19 de noviembre de 2019 y la distribución se pagará el 26 de noviembre de 2019 o antes.

Información financiera más destacada

Los ingresos de operaciones para el segundo trimestre del año fiscal 2020 crecieron de año en año en un 15% a 5.206 millones de Rs y crecieron acumulativamente de año en año un 17% para la primera mitad de 2020

La renta neta operativa para el segundo trimestre del año fiscal 2020 creció de año en año un 16% a 4.384 millones de Rs y creció acumulativamente de año en año un 18% para la primera mitad del año fiscal 2020

El margen de renta operativa neta para el segundo trimestre del año fiscall 2020 y la primera mitad del año fiscal 2020 estuvo en el 84%

Hoja de balance conservadora con una deuda neta para TEV al 11% a 30 de septiembre de 2019

Información destacada sobre el negocio

La tenencia de cartera aumentó al 94,7% a 30 de septiembre de 2019; un incremento de 100 bps de año en año

El nuevo arrendamiento durante el segundo trimestre del año fiscal 2020 fue de 595k sf con una fuerte línea de negocio de más de c.500k sf

sf con una fuerte línea de negocio de más de c.500k sf El nuevo arrendamiento acumulativo para la primera mitad del año fiscal 2020 estuvo en cerca de 1,2 msf con un 67% de propagación de marca al mercado en cerca de 0,9 msf de re-arrendamiento en lo que va de año

Los proyectos de desarrollo de oficina a corto plazo de un total de 1,4 msf siguen dos trimestres por delante de la entrega prevista con un 23% ya pre-establecido y una línea adicional de cerca de 400k sf

Vikaash Khdloya, subconsejero delegado y director de operaciones de Embassy REIT, dijo: "Nuestra robusta actividad de arrendamiento refleja la escala y calidad de nuestra empresa y los continuados fuertes principios del mercado. Nuestro programa de desarrollo está avanzando más rápido de lo previsto y estamos bien capitalizados para financiar futuras oportunidades de crecimiento inorgánico".

Materiales para inversores y detalles trimestrales de las llamadas al inversor

Embassy REIT ha publicado un paquete de información sobre los resultados trimestrales y el rendimiento, que incluye (i) estados financieros independientes y consolidados condensados para el trimestre y mitad de año terminados el 30 de septiembre de 2019, (ii) una presentación para inversores que cubre los resultados del segundo trimestre del año 2020, y (iii) un libro de datos operativos y financieros complementario que está en línea con las mejores prácticas de presentación de informes de los REITs globales. Todos estos materiales están disponibles en la sección Relaciones con Inversores del sitio web de REIT en ir.embassyofficeparks.com

Embassy REIT celebrará una conferencia el 11 de noviembre de 2019 a las 18:30 horas, hora estándar de la India, para tratar los resultados del segundo trimestre del año 2020. Estará disponible una repetición hasta el 26 de noviembre de 2019 en la sección de Relaciones con Inversores del sitio web de REIT en ir.embassyofficeparks.com

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa está preparado únicamente para fines de información general. La información contenida en este documento se basa en la información de gestión y estimaciones. Sólo es actual a partir de su fecha, no ha sido verificado de forma independiente y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el Gerente") y Embassy REIT no hacen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, y no aceptan ninguna responsabilidad o equidad sobre la exactitud o integridad del contenido del presente documento. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición de mercado de Embassy REIT.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden hacer que los resultados reales, la condición financiera, el rendimiento o los logros o los resultados de la industria difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas. Dados estos riesgos, incertidumbres y otros factores, se advierte a los receptores de este comunicado de prensa que no se basen en estas declaraciones prospectivas. El director no asume ninguna responsabilidad para modificar o actualizar cualquier declaración prospectiva.

Este comunicado contiene determinadas medidas financieras que no son medidas determinadas según los GAAP, Ind-AS o cualquier otro principio de contabilidad aceptado internacionalmente, y el receptor no debería considerar dichos elementos como una alternativa a los resultados financieros históricos u otros indicadores del flujo de efectivo de Embassy REIT según Ind-AS o IFRS. Estas medidas financieras no GAAP, tal y como se definen por el gestor, podrían no ser comparables a medidas tituladas de manera similar a las presentadas por otros REITs debido a las diferencias en la manera en que se calculan las medidas financieras no GAAP. Aunque las medidas financieras no GAAP se utilicen por la directiva para evaluar la posición financiera, resultados financieros y liquidez de Embassy REIT y estos tipos de medidas se utilicen comúnmente por los inversores, tienen importantes limitaciones como herramientas analíticas, y no deberían considerarse de forma aislada o como sustitutos para el análisis de la posición financiera de Embassy REIT o resultados de operaciones notificados bajo Ind-AS.

Los inversores también deben tener en cuenta que Embassy REIT cotizó el 1 de abril de 2019 y los activos de Embassy REIT fueron adquiridos entre el 22 de marzo de 2019 y el 25 de marzo de 2019. En consecuencia, la información financiera trimestral comparativa se ha elaborado comparando los estados financieros combinados no auditados del primer trimestre del ejercicio 2018-19 (suponiendo que Embassy REIT mantuviera los activos de REIT en su forma actual durante el trimestre y mitad de año finalizados el 30 de septiembre de 2018) frente a los estados financieros consolidados condensados del trimestre y mitad de año finalizados el 30 de septiembre de 2018

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT que cotiza de la India. El REIT comprende 25 millones de pies cuadrados (msf) de propiedades comerciales completadas y operativas en toda la India. Con aproximadamente 8 msf de desarrollo en el campus en la cartera, el total abarca 33 millones de pies cuadrados a través de siete parques de oficinas de grado A y cuatro edificios de oficinas en el centro de la ciudad en los mercados de oficinas con mejor rendimiento de la India de Bengaluru, Mumbai, Pune y la National Capital Region (NCR). La cartera es el hogar de más de 165 ocupantes corporativos blue chip, y comprende 75 edificios con servicios estratégicos, incluyendo dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW que suministra energía renovable a los inquilinos del parque.

Para más información, contacte con:

Director de Relaciones para Inversores

E-mail: ir@embassyofficeparks.com

Tel: +91-80-3322-2222

