Embassy Office Parks REIT anuncia os resultados do primeiro trimestre de 2019-2020 e relata distribuição trimestral de 4,167 milhões de rúpias

BENGALURU, Índia, 13 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Embassy Office Parks REIT (NSE: Embassy) (BSE: 542602) ("Embassy REIT"), a primeira REIT (sociedade de investimentos imobiliários por cota) listada na Índia e a maior da Ásia por área, relatou hoje os resultados do primeiro trimestre encerrado no dia 30 de junho de 2019.

Distribuição

Na reunião de diretoria realizada hoje, a diretoria do Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("EOPMSPL"), gestora da Embassy REIT, declarou distribuição trimestral de 4,167 milhões de rúpias ou 5,4 rúpias por unidade. A data de registro para a distribuição é 21 de agosto de 2019, e será paga até 27 de agosto de 2019.

Michael Holland, diretor executivo da Embassy REIT, afirmou: "Estamos muito satisfeitos de anunciar os resultados do primeiro trimestre, após a listagem na bolsa, no dia 1º de abril de 2019, e também a nossa primeira distribuição como uma REIT listada publicamente. Tivemos sólido começo do ano fiscal de 2019-2020, com receita operacional e receita operacional líquida (NOI) subindo 19% em relação ao ano anterior, o que aconteceu por meio do nosso compromisso subjacente de fornecer soluções personalizadas e de alto nível aos clientes corporativos. Nosso desempenho também reflete a qualidade e a escala do nosso portfólio, que continua a ter crescimento orgânico impressionante. Temos uma sólida base de ativos de baixa volatilidade, com potencial significativo de valor de mercado, um canal direto de desenvolvimento sem riscos e um programa prudente de gestão de capital".

Destaques das atividades comerciais

As novas locações no trimestre foram de 55.700 m 2 , com 50,6% de diferenciais de relocação

, com 50,6% de diferenciais de relocação No dia 30 de junho de 2019, a taxa de ocupação era de 94,3% do portfólio de 2,3 milhões de m 2 de salas comerciais concluídas

de salas comerciais concluídas Os projetos de desenvolvimento de salas comerciais próximas da conclusão na Embassy Manyata e Embassy Oxygen, totalizando 130.000 m 2 , estão dois trimestres à frente da data de entrega prevista

, estão dois trimestres à frente da data de entrega prevista 22.900 m 2 (ou 42% da área locável) em construção na Embassy Oxygen Tower 2 foram recentemente pré-alugados para uma seguradora da lista da Fortune 50

(ou 42% da área locável) em construção na Embassy Oxygen Tower 2 foram recentemente pré-alugados para uma seguradora da lista da Fortune 50 O novo hotel Four Seasons com 230 quartos, no Embassy One, foi lançado em maio de 2019, e o desenvolvimento dos projetos dos hotéis Hilton e Hilton Garden Inn, com 619 quartos no Embassy Manyata está dentro do prazo, com a conclusão prevista para o 3º trimestre do ano fiscal de 2021-2022

Destaques financeiros

A receita de operações no trimestre aumentou 19%, para 5,351 milhões de rúpias, em comparação com 4,494 milhões de rúpias para o trimestre encerrado no dia 30 de junho de 2018, impulsionado pelo contínuo ritmo de locação em todo o portfólio

A Receita Operacional Líquida (NOI) do trimestre aumentou em 19%, para 4,528 milhões de rúpias, em comparação com 3,818 milhões do trimestre encerrado no dia 30 de junho de 2018, com margem NOI do trimestre em 85%

Arrecadou com sucesso 30 bilhões em debêntures não conversíveis em ações, denominadas em rúpias, com vencimento em junho de 2022 e rentabilidade até o vencimento de 9,4%

A REIT continua a ter balanço conservador com dívida líquida para o valor total da empresa ( TEV) de cerca de 11%

Vikaash Khdloya, vice-diretor executivo e diretor operacional da Embassy REIT, afirmou: "As bases do negócio continuam sólidas, com robusto impulso de locações de propriedades comerciais institucionais de qualidade. Isso foi demonstrado com a atividade de locação no trimestre, bem como pela nosso saudável portfólio de cerca de 47,400 m2 para o trimestre à frente. Continuamos voltados para a entrega antecipada dos projetos de desenvolvimento, que totalizam cerca de 130.000 m2 na região da capital nacional (NCR) e em Bangalore, na execução das iniciativas de gestão de ativos e na obtenção de outras eficiências operacionais, que impulsionarão o valor do portfólio".

Materiais para o investidor e detalhes da conferência telefônica trimestral do investidor

A Embassy REIT divulgou um pacote de informações sobre os resultados e o desempenho do trimestre, que inclui (i) demonstrações financeiras condensadas independentes e consolidadas do trimestre findo em 30 de junho de 2019; (ii) uma apresentação do investidor, que abrange os resultados do 1º trimestre de 2019/2020; e (iii) um livro de informações operacionais e financeiras complementares, que está de acordo com as melhores práticas de relatórios das REITs globais. Todos esses materiais estão disponíveis na seção de Relações com investidores, do site da REIT: http://ir.embassyofficeparks.com.

A Embassy REIT fará uma teleconferência no dia 12 de agosto de 2019, às 18h:30m, no horário padrão da Índia, para discutir os resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2019-2020. A gravação da teleconferência estará disponível até 26 de agosto de 2019, na seção de Relações com investidores do site da REIT: http://ir.embassyofficeparks.com.

Sobre a Embassy REIT

A Embassy Office Parks é a primeira e única REIT listada na Índia. Compreende 2,32 milhões de metros quadrados de propriedades comerciais concluídas e operacionais em toda a Índia. Com aproximadamente 743.000 m2 de desenvolvimento local em projeto, o portfólio total é de 3,1 milhões de metros quadrados em sete áreas de salas comerciais de alto padrão e quatro edifícios comerciais no centro da cidade nas melhores regiões de Bangalore, Mumbai, Pune e a região da capital nacional (NCR). O portfólio tem mais de 160 inquilinos corporativos de alto nível e compreende 75 edifícios, com comodidades estratégicas, incluindo dois hotéis concluídos, dois hotéis em construção e um parque solar de 100 MW, que fornece energia renovável aos inquilinos.

