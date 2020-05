Embassy Office Parks REIT da a conocer los resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2019-20

BANGALORE, India, 20 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT'), el primer fideicomiso de inversiones inmobiliarias (REIT, por sus siglas en inglés) de la India en cotizar en las bolsas de valores y el mayor de Asia en cuanto a área, informó hoy los resultados para el cuarto trimestre y el año completo que cerraron el 31 de marzo de 2020.

La junta directiva de Embassy Office Parks Management Services Private Limited ('EOPMSPL'), gestor de Embassy REIT, en su reunión de la junta directiva celebrada previamente hoy, declaró una distribución de ₹5.317 millones o ₹6,89 por unidad para el cuarto trimestre del año fiscal 2020. La distribución acumulada para el año fiscal 2020 totaliza ₹18.821 millones o ₹24,39 por unidad. La fecha de registro para la distribución del cuarto trimestre del año fiscal 2020 es el 28 de mayo de 2020 y la distribución se pagará el 3 de junio de 2020 o antes de esa fecha.

Michael Holland, director ejecutivo, señaló: "Estamos muy complacidos con nuestro sólido desempeño empresarial en el año fiscal 2019-20. Desde el comienzo de la cotización en la bolsa de Embassy REIT en abril de 2019, hemos entregado un retorno total de aproximadamente 25%. Nuestros ingresos en el cuarto trimestre y el pago de distribución una vez más muestran la estabilidad y la resiliencia de Embassy REIT, que entrega de flujos de efectivo que están respaldados por los contratos de nuestra base de más de 160 ocupantes, en su mayoría de categoría multinacional.

Aunque la pandemia del COVID-19 ha traído como resultado incertidumbre en las perspectivas a corto plazo para muchos negocios en todo el mundo, estamos en una posición privilegiada para capear esta tormenta causada por la pandemia, gracias a nuestro portafolio de oficinas que son las mejores de su clase y a una sólida hoja de balance. Aunque es probable que la demanda se modere considerablemente durante el 2020, consideramos que en este entorno, la oferta de Categoría A se reducirá considerablemente a mediano plazo, la consolidación en el mercado de oficinas continuará y los propietarios institucionales de alta calidad, como Embassy REIT, ganarán cuota del mercado".

Aspectos financieros destacados para el cuarto trimestre y el año fiscal

Los ingresos por operaciones para el cuarto trimestre del año fiscal 2020 crecieron sobre una base interanual en aproximadamente 8% para alcanzar ₹5.434 millones y tuvieron un crecimiento acumulado sobre una base interanual de aproximadamente 14% para el año fiscal 2020

Los ingresos netos por operaciones para el cuarto trimestre del año fiscal 2020 crecieron aproximadamente 10% sobre una base interanual para alcanzar ₹4.618 millones, y crecieron acumuladamente sobre una base interanual en aproximadamente 15% para el año fiscal 2020

Distribución para el cuarto trimestre del año fiscal 2020 de ₹5.317 millones o ₹6,89 por unidad, lo cual representa aproximadamente una relación de pago de 100% y totales de distribución acumulada para el año completo de ₹18.821 millones o ₹24,39 por unidad, lo cual representa aproximadamente una relación de pago de 99,8%

Sólida hoja de balance con amplia liquidez y bajo apalancamiento, con una relación de endeudamiento neto a TEV de aproximadamente 15% a la fecha del 31 de marzo de 2020, efectivo existente y facilidades comprometidas no utilizadas que totalizan ₹13,5 mil millones y solo aproximadamente el 1,3% de la deuda total con maduración en los próximos dos años

Aspectos empresariales destacados para el cuarto trimestre y el año fiscal

Se alcanzó una ocupación general de aproximadamente 92,8% con un portafolio de oficinas operando con aproximadamente 2,434 millones de m 2 , al tiempo que la ocupación en el mismo local fue de aproximadamente 94,5% considerando marzo de 2019 como año base

, al tiempo que la ocupación en el mismo local fue de aproximadamente 94,5% considerando marzo de 2019 como año base Durante el cuarto trimestre la nueva superficie alquilada fue de aproximadamente 36.000 m 2 , con alquiler para el año completo de aproximadamente 223.000 m 2 , que representa la mayor absorción en los pasados 5 años

, con alquiler para el año completo de aproximadamente , que representa la mayor absorción en los pasados 5 años Durante el año se realquilaron aproximadamente 102.000 m 2 a un diferencial de liberación de aproximadamente 53% y se renovaron aproximadamente 56,000 m 2 adicionales a un diferencial de renovación de aproximadamente 19%, lo cual muestra el crecimiento integrado en nuestro portafolio

a un diferencial de liberación de aproximadamente 53% y se renovaron aproximadamente adicionales a un diferencial de renovación de aproximadamente 19%, lo cual muestra el crecimiento integrado en nuestro portafolio Durante el año se entregaron aproximadamente 130.000 m 2 de nuevos edificios de oficinas dentro de campus existentes, y aproximadamente el 62% de estas nuevas terminaciones ya está comprometido

Actualización sobre el COVID-19

El 4 de marzo de 2020 se activó nuestro plan de continuidad de negocios, y nuestra fuerza de tarea centralizada se enfocó en garantizar espacios de trabajo seguros, revisiones médicas en las instalaciones y la continuidad de los negocios para los ocupantes

Durante el confinamiento nacional, y dentro de los parámetros establecidos por el gobierno, nuestras propiedades permanecieron abiertas para dar apoyo a funciones empresariales esenciales de nuestros ocupantes

Los cobros de los alquileres a los ocupantes de oficinas mantuvieron un nivel sólido de aproximadamente 92% para el mes de abril de 2020

Durante el confinamiento, y en cumplimiento con las directrices del gobierno, se paralizaron todas las actividades de construcción y de operaciones de hoteles. Reanudaremos estas actividades una vez que el gobierno atenúe las restricciones del confinamiento

Vikaash Khdloya, subdirector ejecutivo y director de Operaciones, dijo: "Nuestro desempeño operativo en el cuarto trimestre fue resiliente, liderado por el soporte a la continuidad de los negocios para nuestros ocupantes y por el apoyo al bienestar de los empleados. Queremos agradecer a todos nuestros empleados, a las autoridades cívicas y a los profesionales del cuidado de la salud quienes continúan trabajando incansablemente durante este período difícil. Nuestro enfoque inmediato sigue siendo el aseguramiento de la salud y la seguridad de todas nuestras partes interesadas a medida que regresan a trabajar en nuestros parques".

Materiales para los inversores y detalles de la conferencia telefónica trimestral para inversores

Embassy REIT ha emitido un paquete de información sobre los resultados y el desempeño anual y para el cuarto trimestre, el cual incluye (i) estados financieros consolidados autónomos condensados auditados y consolidados condensados auditados para el trimestre y el año financiero que cerraron el 31 de marzo de 2020, (ii) una presentación de ganancias para inversores que abarca los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2020 y el año fiscal 2020 completo, y (iii) un libro con datos operativos y financieros suplementarios que está en línea con las mejores prácticas de informes de los REIT globales. Todos estos materiales están disponibles en la sección Investor Relations (Relaciones con los inversores) del sitio web del REIT en ir.embassyofficeparks.com.

Embassy REIT organizará una conferencia telefónica el 19 de mayo de 2020 a las 18:30 horas, hora estándar de India, para analizar los resultados del cuarto trimestre del año fiscal 2020. Una repetición de la conferencia telefónica estará disponible hasta el 2 de junio de 2020 en la sección Investor Relations (Relaciones con los inversores) del sitio web del REIT en ir.embassyofficeparks.com.

Renuncia de responsabilidad

Este comunicado de prensa se preparó solamente con propósitos de información general. La información contenida aquí se basa en información y estimados de la gerencia. Solo está actualizada a la fecha de este comunicado de prensa, no ha sido verificada independientemente y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el gestor") en su capacidad como el gestor de Embassy Office Parks REIT ("Embassy REIT"), y Embassy REIT, no hacen representaciones ni ofrecen garantías, expresas o implícitas, respecto a esto, y no aceptan responsabilidad alguna respecto a la imparcialidad y exhaustividad del contenido del presente comunicado de prensa. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición en el mercado de Embassy REIT.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro que se basan en las creencias, opiniones y suposiciones actuales del gestor. Las declaraciones a futuro involucran riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, los cuales pueden hacer que los resultados reales, la condición financiera, el desempeño, o los logros de Embassy REIT o resultados del sector, difieran materialmente de los resultados, condición financiera, desempeño o logros expresados o implícitos por tales declaraciones a futuro. Dados estos riesgos, incertidumbres y otros factores, entre ellos el impacto del COVID-19 sobre nosotros, nuestros ocupantes y las economías de la India y el mundo, se advierte a los receptores de este comunicado de prensa a que no depositen indebida confianza en estas declaraciones a futuro. El gestor renuncia a toda obligación de actualizar estas declaraciones a futuro para reflejar eventos o acontecimientos futuros o el impacto de eventos que en estos momentos no se pueden determinar, como el COVID-19. Además de las declaraciones que son a futuro debido a su contexto, las palabras 'pudiera', 'hará', 'debería', 'espera', 'planea', 'intenta', 'prevé', 'considera', 'estima', 'predice', 'potencial' o 'continúa' y expresiones similares también identifican declaraciones a futuro.

Este comunicado de prensa también contiene ciertos parámetros financieros que no son parámetros determinados en base a principios contables generalmente aceptados (PCGA, conocidos como GAAP en inglés), Ind-AS o cualesquiera otros principios contables internacionalmente aceptados, y el destinatario no debe considerar tales partidas como una alternativa a los resultados financieros históricos o a otros indicadores del flujo de efectivo de Embassy REIT basado en Ind-AS o IFRS. Estos parámetros financieros no PCGA, como los define el gestor, puede que no sean comparables a parámetros con títulos similares presentados por otros REIT debido a las diferencias en la forma en que se calculan los parámetros financieros no PCGA. Incluso aunque los parámetros financieros no PCGA son usados por la gerencia para evaluar la posición financiera, los resultados financieros y la liquidez de Embassy REIT y estos tipos de parámetros son usados comúnmente por los inversores, los mismos tienen importantes limitaciones como herramientas analíticas, y usted no debe considerarlos de forma aislada o como sustitutos para el análisis de la posición financiera o de los resultados de las operaciones de Embassy REIT según se informan ante Ind-AS.

Los inversores también deben tener presente que Embassy REIT comenzó a cotizar en bolsa el 1 de abril de 2019 y que los activos de Embassy REIT fueron adquiridos entre el 22 de marzo de 2019 y el 25 de marzo de 2019. Consecuentemente, la información financiera comparativa trimestral y para el año financiero ha sido preparada mediante la comparación de los estados financieros combinados sin auditar para el año financiero que cerró el 31 de marzo de 2019 (lo cual asume que Embassy REIT poseía los activos del REIT en su forma actual a la fecha del 1 de abril de 2018) contra los estados financieros consolidados condensados auditados para el trimestre y el año financiero cerrados el 31 de marzo de 2020.

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT de la India que cotiza en la bolsa. Embassy REIT abarca unos 2,434 millones de m2 de propiedades comerciales completadas y operativas en toda la India. Con aproximadamente 660.000 m2 de desarrollo dentro del campus en proyecto, el portafolio total abarca unos 3,1 millones de m2 en siete parques para oficinas de Categoría A y cuatro edificios de oficinas en el centro de las ciudades en los mercados de Bangalore, Mumbai, Pune y la región capital nacional (NCR), los mercados de oficina de mejor desempeño en India. El portafolio acoge a más de 160 inquilinos corporativos de primer nivel y abarca 78 edificios con comodidades estratégicas, incluso dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW (CA) que suministra energía renovable para los ocupantes del parque.

