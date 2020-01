Embassy REIT conclut des ententes avec Embassy Sponsor portant sur l'acquisition d'une superficie locative de 0,6 million de pieds carrés à un rendement initial de 9,25 % à l'achèvement du projet prévu pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023, dans le cadre du campus du parc commercial Embassy Manyata à Bangalore

BANGALORE, Inde, 2er janvier 2020 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE : EMBASSY) (BSE : 542602) (« Embassy REIT »), la première société d'investissement immobilier cotée (SIIC ou REIT en anglais) d'Inde et la plus importante d'Asie en termes de superficie, a annoncé aujourd'hui que le conseil d'administration d'Embassy Office Parks Management Services Private Limited (le « gestionnaire » d'Embassy REIT) a approuvé un accord avec Embassy Property Developments Private Limited (« Embassy Sponsor »), portant sur l'acquisition de près de 0,6 million de pieds carrés (environ 57 000 mètres carrés) de superficie locative dans le bâtiment M3 Block B à Bangalore, au sein du campus Embassy Manyata, à un rendement initial de 9,25 %, à l'achèvement du projet prévu pour le quatrième trimestre de l'exercice 2023.

Michael Holland, président-directeur général d'Embassy REIT, a déclaré : « L'acquisition d'une superficie locative de près de 0,6 million de pieds carrés à l'achèvement de cette promotion immobilière nous permet de tirer un meilleur parti de la forte demande de location, au bénéfice de notre écosystème commercial global à grande échelle. Puisqu'Embassy Manyata est notre actif le plus important, avec sa superficie de 11 millions de pieds carrés (près d'un million de mètres carrés) achevée, qui présentait un taux d'occupation de 99,3 % au 30 septembre 2019 et un taux d'occupation moyen de près de 99 % au cours des trois dernières années, l'immeuble de bureaux supplémentaire proposé permettra de répondre aux besoins croissants d'espace de nos locataires dans un fort micromarché à Bangalore. »

Principaux éléments de la transaction

L'acquisition de l'immeuble M3 Block B permet d'étoffer la parcelle de terrain du bâtiment M3 qui comprend également 1 million de pieds carrés (près de 93 000 mètres carrés) de M3 (block A), comme l'a divulgué le document d'offre final daté du 27 mars 2019.

Le coût d'acquisition estimé à 7,4 milliards de roupies sera financé par une dette supplémentaire et devrait être payé par tranches en fonction des phases du projet. Le coût d'acquisition final sera déterminé à l'achèvement du bâtiment et à la signature des baux, sur la base des loyers effectifs obtenus.

Offrant un rendement de 9,25 %, l'acquisition financée par la dette devrait avoir un effet relutif pour les distributions par part, après stabilisation et elle peut rivaliser favorablement avec le taux plafond de 8 % d'Embassy Manyata selon l'évaluation indépendante pour le premier semestre de l'exercice fiscal 2020.

Un cadre solide est en place pour réglementer la transaction entre parties susmentionnée. Ce cadre comprend deux évaluations indépendantes faites par des tiers et le fait que les membres du conseil d'administration affiliés s'abstiennent de voter en faveur de l'approbation.

À propos d' Embassy REIT

Embassy Office Parks est la première et seule société d'investissement immobilier cotée (SIIC ou REIT en anglais) d'Inde. La SIIC englobe 25 millions de pieds carrés (2,3 million de mètres carrés) d'immeubles commerciaux achevés et en exploitation à travers l'Inde. Avec un projet de développement portant sur une superficie de près de 8 millions de pieds carrés (750 000 mètres carrés) sur site en cours, le portefeuille total couvre quelque 33 millions de pieds carrés (un peu plus de 3 millions de mètres carrés) au sein de sept parcs de bureaux de niveau supérieur et de quatre bâtiments de bureaux au centre-ville sur les marchés de bureaux les plus performants d'Inde à Bangalore, Mumbai et Pune, ainsi que dans la région de la capitale nationale (New Delhi). Le portefeuille compte quelque 165 entreprises locataires de premier ordre et 75 bâtiments disposant d'infrastructures stratégiques, dont deux hôtels achevés, deux hôtels en cours de construction et un parc solaire de 100 MW fournissant une énergie renouvelable aux locataires.

