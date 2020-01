Embassy REIT ejecuta acuerdos con Embassy Sponsor para adquirir 0,6 millones de pies cuadrados de área alquilable a un rendimiento inicial del 9,25% en la finalización del desarrollo en el cuarto trimestre de 2023 dentro de Embassy Manyata Business Park Campus en Bengaluru

BENGALURU, India, 2 de enero de 2020 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ("Embassy REIT"), la principal sociedad de inversión inmobiliaria de la India y la más grande de Asia por área, anunció hoy que la Junta Directiva de Embassy Office Parks Management Services Private Limited (el "Gerente" de Embassy REIT) ha aprobado un acuerdo con Embassy Property Developments Private Limited ("Embassy Sponsor"), para la adquisición de c.0,6 millones de pies cuadrados ('msf') de área alquilable en M3 Bloque B en Bengaluru, dentro del campus general de Embassy Manyata, con un rendimiento inicial del 9,25% en la finalización del desarrollo en el cuarto trimestre de 2023.

Michael Holland, consejero delegado de Embassy REIT, dijo, "La adquisición de c.0.6 msf de área alquilable al finalizar el desarrollo nos permite capitalizar aún más la fuerte demanda de arrendamiento de nuestro ecosistema empresarial total a gran escala. Teniendo en cuenta que Embassy Manyata es nuestro mayor activo con 11 msf de área completada con una ocupación del 99,3% al 30 de septiembre de 2019 y con una ocupación media de c.99% en los últimos tres años, el bloque de oficinas de complementos propuesto ayudará a atender el creciente requisito de espacio de nuestros inquilinos en un fuerte micromercado en Bengaluru."

Lo más destacado de la transacción

La adquisición del edificio M3 Block B ayuda a la consolidación de la parcela de terreno M3 que también consta de 1 msf de M3 (Block A), que se reveló previamente en el documento de oferta final con fecha 27 de marzo de 2019.

El coste de adquisición estimado de 4,4 billones de Rs. se financiará a través de deuda adicional y se pagará en porciones vinculadas a los hitos. El coste de adquisición final se determinará tras la finalización del edificio y se alquilará según rentas actuales.

A un rendimiento del 9,25%, se estima que la adquisición financiada por deuda sea DPU acumulativa tras la estabilización y se compara favorablemente con el índice de capitalización de la Embajada Manyata del 8% según la evaluación independiente de la primera mitad del año fiscal 2020.

Sólido marco establecido para regular la transacción relativa a las partes incluyendo dos evaluaciones de terceros independientes y miembros de la junta afiliados absteniéndose del voto para la aprobación.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa está preparado únicamente para fines de información general. La información contenida en este documento se basa en la información de gestión y estimaciones. Sólo es actual a partir de su fecha, no ha sido verificado de forma independiente y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el Gerente") y Embassy REIT no hacen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, y no aceptan ninguna responsabilidad o equidad sobre la exactitud o integridad del contenido del presente documento. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición de mercado de Embassy REIT.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden hacer que los resultados reales, la condición financiera, el rendimiento o los logros o los resultados de la industria difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas. Dados estos riesgos, incertidumbres y otros factores, se advierte a los receptores de este comunicado de prensa que no se basen en estas declaraciones prospectivas. El director no asume ninguna responsabilidad para modificar o actualizar cualquier declaración prospectiva.

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT que cotiza de la India. El REIT comprende 25 millones de pies cuadrados (msf) de propiedades comerciales completadas y operativas en toda la India. Con aproximadamente 8 msf de desarrollo en el campus en la cartera, el total abarca 33 millones de pies cuadrados a través de siete parques de oficinas de grado A y cuatro edificios de oficinas en el centro de la ciudad en los mercados de oficinas con mejor rendimiento de la India de Bengaluru, Mumbai, Pune y la National Capital Region (NCR). La cartera es el hogar de más de 160 ocupantes corporativos blue chip, y comprende 75 edificios con servicios estratégicos, incluyendo dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW que suministra energía renovable a los inquilinos del parque.

