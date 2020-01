Embassy REIT executa contratos com a Embassy Sponsor para adquirir 55.700 metros quadrados de área arrendável com um rendimento inicial de 9,25% na conclusão do desenvolvimento no quarto trimestre do ano fiscal de 2023 dentro do campus geral do Embassy Manyata Business Park em Bengaluru

BENGALURU, Índia, 2 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ("Embassy REIT"), primeiro Fundo de Investimentos Imobiliários listado em bolsa da Índia, o maior da Ásia por área, anunciou hoje que o Conselho de Administração da Embassy Office Parks Management Services Private Limited (a "administradora" da Embassy REIT) aprovou um acordo com a Embassy Property Developments Private Limited ("Embassy Sponsor"), para a aquisição de aproximadamente 55.700 metros quadrados ("m2") de área arrendável no M3 Block B em Bengaluru, no campus geral da Embassy Manyata, com um rendimento inicial de 9,25% na conclusão do desenvolvimento no quarto trimestre do ano fiscal de 2023.

O presidente-executivo da Embassy REIT, Michael Holland, disse: "A aquisição de aproximadamente 55.700 m2 de área arrendável na conclusão do desenvolvimento nos permite capitalizar ainda mais a forte demanda por arrendamentos para todo o nosso ecossistema empresarial, em grande escala. Considerando que a Embassy Manyata é nosso maior ativo, com 1,02 milhão de m2 de área concluída, operando em uma taxa de ocupação de 99,3%, em 30 de setembro de 2019, e com uma taxa média de ocupação de aproximadamente 99% nos últimos três anos, o bloco de escritórios complementar proposto irá ajudar a atender às crescentes necessidades de espaço de nossos inquilinos, em um forte micromercado em Bengaluru".

Destaques da aquisição

A aquisição do prédio M3 Block B ajuda a consolidar ainda mais a parcela de terra M3, que também compreende 92.900 m 2 do M3 (Bloco A), que foi previamente divulgado no documento de oferta final de 27 de março de 2019.

do M3 (Bloco A), que foi previamente divulgado no documento de oferta final de 27 de março de 2019. O custo estimado da aquisição de Rs. 7,4 bilhões a ser financiado através de dívida adicional deverá ser pago em parcelas vinculadas a etapas. O custo final de aquisição será determinado com base na conclusão da construção e arrendamento baseado em aluguéis reais realizados.

Com um rendimento de 9,25%, a aquisição financiada pela dívida deverá ser DPU acretiva com a estabilização e se compara favoravelmente à taxa de capitalização da Embassy Manyata de 8%, de acordo com avaliação independente no primeiro semestre do ano fiscal de 2020.

Forte estrutura implementada regulando a transação da parte acima relacionada, incluindo duas avaliações independentes de terceiros e de membros do conselho afiliados se abstendo de voto de aprovação.

Aviso de isenção

Este press release foi elaborado para efeito de informações gerais apenas. Só é atualizado até sua data de publicação, não foi verificado de forma independente e pode estar sujeito a alterações sem prévia notificação. A Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("a administradora") e a Embassy REIT não fazem declaração ou dão garantias, expressas ou implícitas, e não aceitam qualquer responsabilidade ou obrigação com respeito à justeza, precisão ou inteireza do conteúdo deste documento. Cada recipiente será unicamente responsável por sua própria avaliação do mercado e da posição no mercado da Embassy REIT.

Este press release contém declarações prospectivas. Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e outros fatores conhecidos e desconhecidos, que podem fazer com que os resultados reais, a condição financeira, o desempenho, as realizações ou os resultados do setor difiram substancialmente daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas. Em vista desses riscos, incertezas e outros fatores, os recipientes desse press release ficam advertidos a não colocar confiança indevida nessas declarações prospectivas. A administradora não assume responsabilidade de emendar ou atualizar quaisquer declarações prospectivas.

Sobre a Embassy REIT

A Embassy Office Parks é o primeiro e único Fundo de Investimentos Imobiliários (REIT – Real Estate Investment Trust) listado em bolsa da Índia. O REIT compreende 2,32 milhões de metros quadrados de propriedades comerciais concluídas e operacionais na Índia. Com aproximadamente 743.000 m2 de desenvolvimento no campus em seu pipeline, o portfólio total se estende por 3,07 milhões de metros quadrados, em sete parques de escritórios de Grau A e quatro prédios de escritórios em centros de cidades, nos mercados de escritórios de melhor desempenho na Índia de Bengaluru, Mumbai, Pune e na Região da Capital Nacional (NCR – National Capital Region). O portfólio abriga mais de 165 ocupantes corporativos blue chips e compreende 75 prédios com instalações estratégicas, incluindo dois hotéis completos, dois hotéis em construção e um parque solar de 100MW que fornece energia renovável aos inquilinos do parque.

FONTE Embassy Office Parks REIT

