Embassy REIT lanza su informe anual inaugural para el año financiero 2019-20

BENGALURU, India, 17 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Embassy Office Parks REIT (NSE: EMBASSY) (BSE: 542602) ('Embassy REIT'), primer REIT de la India y el mayor en Asia por área, ha lanzado su Informe anual para el año completo finalizado el 31 de marzo de 2020. El informe abarca el rendimiento de Embassy REIT dada su cotización en BSE y NSE el 1 de abril de 2019 y muestra la resistencia del negocio subyacente, a pesar de la pandemia del COVID-19.

Jitu Virwani, presidente de Embassy REIT, dijo: "Estoy muy contento de presentarle el primer informe anual de Embassy REIT. Nuestros resultados para el año completo entregados según las expectativas que establecimos cuando REIT cotizó en abril en 2019. Embassy REIT ofreció cerca de 2,4 msf de nuevos arrendamientos, 18.800 millones de Rs. distribuidos (cerca de 250 millones de dólares) y devolvió cerca del 25% de los ingresos totales a los partícipes. Este desempeño es una prueba de la calidad de la estructura REIT y propiedades de clase mundial en Embassy REIT, un equipo directivo dedicado y excepcional, y la visión estratégica y asociación entre dos patrocinadores que creen en el potencial y resiliencia de los bienes inmuebles comerciales aquí en la India".

Mike Holland, consejero delegado, dijo:"Los parques empresariales y espacios de oficina de Embassy REIT representan el espacio de trabajo ideal para la talentosa fuerza laboral india. Nuestras propiedades de grado institutional con espacios comunitarios seguros proporcionan la mejor tecnología y otros ocupantes globales ofreciendo la infraestructura física y digital necesaria y un entorno de trabajo colaborativo. Mientras continúe esta pandemia, creemos que la demanda continuará hacia espacios de trabajo de mayor calidad y menor densidad como los de nuestros parques a medio plazo. Esto se alinea bien con nuestra oferta de productos general y estrategia de ofrecer a los ocupantes y a sus empleados un ecosistema empresarial total".

La junta directiva del gerente para Embassy REIT ha aprobado el informe anual de Embassy REIT para el año fiscal 2020, sujeto a la adopción por los partícipes de Embassy REIT en una junta anual.

El informe anual de Embassy REIT para el año fiscal 2020 está disponible en el sitio web de REIT ir.embassyofficeparks.com .

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa está preparado únicamente para fines de información general. La información contenida en este documento se basa en la información de gestión y estimaciones. Sólo es actual a partir de su fecha, no ha sido verificado de forma independiente y puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Embassy Office Parks Management Services Private Limited ("el Gerente") en su capacidad como gerente de Embassy Office Parks REIT ("Embassy REIT"), y Embassy REIT no hacen ninguna representación o garantía, expresa o implícita, y no aceptan ninguna responsabilidad o equidad sobre la exactitud o integridad del contenido del presente documento. Cada destinatario será el único responsable de su propia evaluación del mercado y de la posición de mercado de Embassy REIT.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que pueden hacer que los resultados reales, la condición financiera, el rendimiento o los logros o los resultados de la industria difieran materialmente de los expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas. Dados estos riesgos, incertidumbres y otros factores, se advierte a los receptores de este comunicado de prensa que no se basen en estas declaraciones prospectivas. El director no asume ninguna responsabilidad para modificar o actualizar cualquier declaración prospectiva para reflejar eventos o desarrollos futuros o el impacto de esos eventos que no pueden ser cerciorados actualmente, como la COVID19. Además de las declaraciones que son prospectivas por motivos de contexto, las palabras 'pueda', 'podrá', 'debería', 'espera', 'planea', 'pretende', 'anticipa', 'cree', 'estima', 'predice', 'potencial' o 'continúa' y expresiones similares sirven para identificar declaraciones prospectivas.

Los inversores también deben tener en cuenta que Embassy REIT cotizó el 1 de abril de 2019 y los activos de Embassy REIT fueron adquiridos entre el 22 de marzo de 2019 y el 25 de marzo de 2019. En consecuencia, la información financiera trimestral comparativa se ha elaborado comparando los estados financieros combinados no auditados para el trimestre terminado el 31 de marzo de 2019 y los estados financieros combinados auditados para el ejercicio terminado el 31 de marzo de 2019 (suponiendo que Embassy REIT mantuviera los activos de REIT en su forma actual durante el primer trimestre del año fiscal 2018-19) frente a los estados financieros consolidados condensados para el trimestre y año financiero cerrado el 31 de marzo de 2020.

Acerca de Embassy REIT

Embassy Office Parks es el primer y único REIT que cotiza de la India. El REIT comprende 26,2 millones de pies cuadrados (msf) de propiedades comerciales completadas y operativas en toda la India. Con aproximadamente 7,1 msf de desarrollo en el campus en la cartera, el total abarca 33,3 millones de pies cuadrados a través de siete parques de oficinas de grado A y cuatro edificios de oficinas en el centro de la ciudad en los mercados de oficinas con mejor rendimiento de la India de Bengaluru, Mumbai, Pune y la National Capital Region (NCR). La cartera es el hogar de más de 160 ocupantes corporativos blue chip, y comprende 78 edificios con servicios estratégicos, incluyendo dos hoteles terminados, dos hoteles en construcción y un parque solar de 100 MW que suministra energía renovable a los inquilinos del parque.

Para más información, contacte con:

Ritwik Bhattacharjee

Director de Relaciones para inversores

E-mail: [email protected]

Tel: +91-80-3322-2222

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/959202/Embassy_Office_Parks_Logo.jpg

SOURCE Embassy Office Parks REIT