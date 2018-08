Emercoin forme un partenariat avec Infopulse, une grande société internationale de R&D logicielle

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/731079/Kostiantyn_Bigus.jpg )

« Emercoin est ravie de former ce partenariat avec Infopulse, une société innovante possédant une expérience considérable dans le développement de logiciels haut de gamme », a déclaré Kostiantyn Bigus, associé directeur d'Emercoin. « Nous nous réjouissons de travailler ensemble, de bâtir une communauté impliquée dans le développement de la technologie d'Emercoin et de partager avec Infopulse nos connaissances et notre expertise en matière de création d'applications basées sur la blockchain et de mise en œuvre de technologies Emer dans des solutions pour les clients d'Infopulse. »

Emercoin se spécialise dans la fourniture de services d'assistance informative et de conseil dans le domaine des technologies blockchain. Infopulse, une société internationale de R&D logicielle, souhaite utiliser la technologie d'Emercoin pour développer des solutions possédant des capacités blockchain pour ses clients qui sont intéressés par les services décentralisés innovants.

« Infopulse est heureuse de devenir partenaire d'Emercoin », a commenté Jan Keil, vice-président du marketing chez Infopulse. « Cette coopération vise principalement à bénéficier à nos clients. Nous allons combiner notre expérience pour incorporer la technologie d'Emercoin dans le développement de solutions nécessitant des capacités de blockchain publique, et nous partagerons les connaissances obtenues avec l'ensemble de la communauté de la blockchain. »

« Ce partenariat entre Emercoin et Infopulse apportera d'immenses avantages aux deux entreprises et à la communauté de la blockchain en général », a ajouté Marc van der Chijs, fondateur et partenaire général de First Block Capital et conseiller chez Emercoin.

« Cela ne fait aucun doute : par leur collaboration en matière de promotion, d'éducation et de développement commercial, les deux entreprises mettront au point des projets de blockchain de pointe. »

Dans le cadre de leur initiative éducationnelle commune, Emercoin et Infopulse prévoient de partager leurs connaissances en matière de développement logiciel moderne et de blockchain à l'occasion d'hackathons et de conférences organisés conjointement et d'enseigner aux autres comment mettre en œuvre des solutions basées sur la technologie blockchain.

À propos d'Emercoin

Emercoin est une société qui se spécialise dans les crypto-monnaies et la technologie blockchain. Depuis 2013, elle développe une vaste gamme de dSDK (kits de développement logiciel décentralisé) faciles d'utilisation pour la création aisée de solutions basées sur la blockchain. Emercoin fournit des services pour la protection des données, le stockage d'informations sécuritaire et les services distribués.

À propos d'Infopulse

Infopulse, une filiale du groupe Nordic IT EVRY A/S, est un fournisseur international de services dans les domaines de la R&D logicielle, de la gestion applicative, des opérations cloud et informatiques et de la cybersécurité auprès de PME et de sociétés du palmarès Fortune 100 dans le monde entier. Fondée en 1991, la société compte une équipe de plus de 1 800 professionnels et est représentée dans huit pays d'Europe.